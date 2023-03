NFS Unbound per PS5 e Xbox Series X al prezzo più basso di sempre! -49%

Anche oggi, mercoledì 1° marzo 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare NFS Unbound, che attualmente potete portarvi a casa a soli 40,97€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con uno sconto del 49% e un risparmio reale di 39€.

Need for Speed Unbound rappresenta un ritorno alle corse competitive su strada dei precedenti titoli del franchise, come l’eccellente Need for Speed Underground. In NFS Unbound, seguirete le avventure di un gruppo di appassionati piloti da strada che si fanno spazio tra le vie al neon della città, con l’immancabile suono delle sirene della polizia che echeggia nella notte.

Com’era prevedibile, NFS Unbound è caratterizzato da una grafica stilosa e da meccaniche di gioco all’avanguardia. Il titolo pone una forte enfasi sulla personalizzazione, consentendo alla comunità di modificare e decorare la propria auto. In NFS Unbound, la modifica della vettura è un elemento fondamentale: i giocatori possono personalizzare il loro veicolo con una vasta gamma di accessori, inclusi spoiler, cerchioni, adesivi e molto altro ancora.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che “il gioco Criterion ha dalla sia una profonda personalizzazione dei veicoli, oltre a un multiplayer vincente e a uno stile che i fan masticano da generazione“.

