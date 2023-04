Netflix regala un gioco gratis, da ora (ed è Ubisoft)

Netflix non ha mai detto stop alla sua proposta di giochi gratis da rilasciare a cadenza regolare, visto che ora se ne sta per aggiungere un altro, previsto durante la giornata odierna.

In maniera simile a servizi come Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il gigante dello streaming sembra volere divertire la sua utenza con novità di vario genere.

Se è cosa nota che Netflix vuole continuare a proporre ai suoi abbonati titoli di tutto rispetto (senza contare che anche il regista Zack Snyder si è lasciato sfuggire qualcosa) è il momento di portare i fatti.

Difatti, dopo l’annuncio del mese scorso, è ora stato confermato che Mighty Quest Rogue Palace è disponibile per tutti, a partire da oggi.

Netflix ha confermato (via GameSpot) la disponibilità del gioco Ubisoft Mighty Quest Rogue Palace, spin-off mobile del titolo free-to-play The Mighty Quest for Epic Loot.

Per chi non lo sapesse, Mighty Quest Rogue Palace è un rogue-lite con un gameplay hack-and-slash migliorato rispetto alla serie madre.

È il secondo dei tre capitoli che Ubisoft sta sviluppando in esclusiva per Netflix, il primo dei quali è Valiant Hearts Coming Home. Poco sopra il trailer ufficiale.

Netflix Games è disponibile per tutti gli abbonati tramite le applicazioni mobile per smartphone e tablet. L’elenco completo dei giochi attualmente disponibili lo trovate a questo indirizzo.

Netflix ha lanciato 55 giochi sulla sua piattaforma da quando è entrata nel settore nel 2021. Quest’anno prevede di rilasciarne fino a 40, con 16 giochi in sviluppo presso i suoi studi interni e 70 con i suoi partner esterni, come reso noto nelle ultime novità rivelate dalla compagnia durante le scorse settimane.

Di recente il colosso ha lanciato una nuova funzione che consente agli utenti di creare i propri account pubblici personalizzati per la piattaforma, ossia dei veri e propri gamertag.