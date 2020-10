Nemmeno NVIDIA RTX 3090 fa girare Watch Dogs Legion a 60 fps costanti e 4K a Ultra

Se volete giocare Watch Dogs Legion sul vostro PC e volete puntare a 60 fps costanti in 4K, con impostazioni grafiche a Ultra, sappiate che avrete bisogno di un bel po’ di potenza bruta. Per riuscirci, infatti, non basterà nemmeno la NVIDIA RTX 3090 appena lanciata sul mercato, che non riesce a sua volta a mantenere un frame rate costante all’interno del nuovo open world londinese di casa Ubisoft.

Durante la prova svolta dal canale YouTube RajmanGamingHD, infatti, possiamo notare come il frame rate di tanto in tanto cali intorno ai 55 fps, mentre in altri si arriva a 47 fps – e senza ray-tracing attivo (ma anche senza DLSS).

Il gioco abbonda, in ogni caso, di opzioni grafiche per rendere scalabile l’esperienza. Potete vedere il video integrale di seguito, con le prove svolte in tutti i casi impostandolo a 4K e dettagli Ultra, ma spaziando tra l’uso o no del ray-tracing e le diverse modalità possibili per il DLSS.

Il PC su cui è stato svolto il test era così equipaggiato:

CPU : Intel Core i9-10900k

: Intel Core i9-10900k GPU : GeForce RTX 3090 24 GB

: GeForce RTX 3090 24 GB RAM : 32 GB Corsair Vengeange 32000 MHz

: 32 GB Corsair Vengeange 32000 MHz SSD : Seagate NVMe 1 TB

: Seagate NVMe 1 TB Scheda madre: ASUS ROG Strix Z490-F Gaming

Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion arriverà il 29 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco è atteso anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dove sappiamo che girerà a 30 fps, ma con possibilità di ray-tracing.