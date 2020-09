NBA 2K21, confermata la data d’uscita per PS5 e Xbox Series X

L’ultima iterazione della serie sportiva 2K Games dedicata al mondo della pallacanestro, NBA 2K21, è disponibile dallo scorso 4 settembre per Windows PC, Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Nintendo Switch, ma era già stato comunicato in precedenza che il titolo sarebbe approdato anche sulle console di prossima generazione, senza tuttavia precisare una data specifica, almeno sino ad oggi.

Infatti, sul profilo Twitter ufficiale del gioco è stato annunciato che NBA 2K21 sarà disponibile in tutto il mondo il prossimo 10 novembre per Xbox Series X e Xbox Series S, mentre su Playstation 5 arriverà il 12 novembre negli Stati Uniti, Canada, Mexico, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud ed il 19 novembre nel resto del pianeta. Il titolo, quindi, sarà pronto per il lancio delle nuove console.

Ricordiamo che questa versione è stata realizzata da zero completamente per sfruttare le potenzialità delle nuove macchine e, per questo motivo, non è stato implementato alcuni supporto al multiplayer cross-gen, oltre ad aver portato Take Two ad aumentare il prezzo del gioco stesso.

Nella nostra recensione dell’attuale versione pubblicata per PC, PS4 e Xbox One, abbiamo affermato che «NBA 2K21 si lascia giocare piacevolmente, portando una narrazione ben sviluppata e un gameplay ben strutturato. Il titolo di Visual Concepts rimane ancora il migliore sportivo dedicato al basket, divertente e piacevole. Manca il salto netto, ma sappiamo che il vero cambiamento tecnico arriverà su next gen e lì, forse, ci sarà ancor più da divertirsi.»