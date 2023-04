MSI Alpha 15, notebook gaming con Ryzen 7 e GPU Radeon, oggi con uno sconto del 24%!

Non perdete l’opportunità di entrare in possesso di uno dei migliori notebook gaming sul mercato con un’offerta imperdibile! MSI Alpha 15 è ora disponibile con uno straordinario sconto del 24%. Se siete appassionati di videogiochi e desiderate vivere un’esperienza senza compromessi, questa è l’occasione che stavate aspettando. Infatti, potete portarvi a casa il notebook gaming MSI Alpha 15 a soli 1.299€, rispetto agli usuali 1.699€ di listino, con un risparmio reale di 400 euro.

Il notebook gaming MSI Alpha 15 è pensato per offrire prestazioni eccezionali agli appassionati di videogiochi. Dotato di un design elegante e robusto, questo notebook si distingue per la sua combinazione di componenti hardware di alta qualità e una serie di funzionalità pensate per migliorare l’esperienza di gioco.

Il notebook gaming MSI Alpha 15 è dotato di un ampio schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Il computer portatile è alimentato dal processore AMD Ryzen 7 5800H, offrendo ottime prestazioni e garantendo un funzionamento efficiente anche durante sessioni di gioco prolungate.

Ad affiancare la CPU troviamo la potente scheda grafica AMD Radeon RX6600M, che consente di eseguire i giochi più recenti e impegnativi con impostazioni elevate e frame rate stabili. A completare la dotazione tecnica, troviamo 16 GB di memoria RAM DDR4-3200 e un SSD NVMe da 1TB.

Il notebook gaming MSI Alpha 15 è dotato dell’avanzato sistema di raffreddamento Cooler Boost 5, che utilizza due ventole e sette heatpipe per dissipare il calore generato dai componenti interni. Questo garantisce temperature di funzionamento ottimali e previene surriscaldamento e throttling.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori soundbar gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.