Mouse gaming Black Shark Mako M1 scontato del 57% su Amazon! Non lasciatevelo sfuggire!

State cercando un nuovo mouse gaming a buon prezzo? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di portarsi a casa il mouse Black Shark Mako M1 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il mouse gaming Black Shark Mako M1 è in grado di connettersi ai vostri dispositivi tramite una stabile connessione wireless 2,4G, nonché con un cavo USB-C durante la ricarica. Grazie al sensore ottico PWM3325, il mouse gaming Black Shark Mako M1 garantisce una precisione sino a 10.000 DPI e presenta sei pulsanti completamente programmabili.

Il mouse gaming Black Shark Mako M1 offre piedini in PTFE per una scorrevolezza assoluta ed è dotato di scocca intercambiabile così da adattarsi al meglio al vostro stile di gioco. Infatti, in confezione troverete anche una cover ad alveare per diminuire ulteriormente il peso ad appena 90 grammi.

Trattandosi di un mouse gaming, Black Shark Mako M1 non poteva ovviamente essere esente da un’illuminazione RGB, che può essere personalizzata, così come le varie altre opzioni, tramite l’applicazione proprietaria Black Shark Gaming Software.

Solitamente il mouse gaming Black Shark Mako M1 viene proposto a 69,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 29,99€, con uno sconto del 57%, pari a un risparmio reale di 40€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo mouse gaming a un prezzo eccezionale.

