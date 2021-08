Motorola Razr protagonista del Solo per oggi MediaWorld con un prezzo clamoroso

Tornano anche oggi, martedì 25 agosto, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

In evidenza soprattutto lo sconto sul sottile ed elegante Motorola Razr Black brandizzato WindTre: il telefono, celebre per il suo design ricercato la cui cerniera nasconde un display flessibile, vanta uno sconto davvero clamoroso: rispetto ai 1.499€ di listino, infatti, potete portarlo a casa spendendo 799€.

Non si tratta però dell’unica offerta: in evidenza anche la promozione dedicata al nuovo Xiaomi Redmi Note 9T, lo smartphone super-economico ma super-affidabile del noto produttore, che grazie alla promozione potete portare a casa spendendo addirittura solo 179,99€, anziché 229,99€ come da listino.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Solo per oggi Mediaworld