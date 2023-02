Morto Tohru Okada, inventò lo storico jingle del logo PlayStation

Purtroppo oggi dobbiamo riportare la notizia della morte di Tohru Okada, compositore prolifico che inventò lo storico suono del logo PlayStation.

Un suono che probabilmente ora non vi sovviene, ma che è stato così iconico in tutti questi anni da entrare nell’immaginario collettivo.

Questo suono, per la precisione:

Tohru Okada, musicista e produttore musicale giapponese, è morto per insufficienza cardiaca a 73 anni.

Sebbene nel gaming la sua creazione più famosa sia appunto il citato suono del logo di PlaySTation, Okada compose e produsse la musica di molte pubblicità di Crash Bandicoot degli anni ’90.

Tohru Okada ha avuto una carriera musicale molto prolifica, componendo per diversi videogiochi, film e serie animate come Video Girl Ai, per citare i suoi lavori più famosi.

In Giappone, Okada è meglio conosciuto come uno dei membri fondatori del gruppo rock giapponese Moonriders, che si è rivelato molto influente nel tempo. Il compagno di band di Okada, Keiichi Suzuki, ha composto canzoni per la serie Mother, tra cui EarthBound e il suo prequel, che non è uscito in Occidente fino al 2003.

Il lascito di Tohru Okada per PlayStation è una di quelle cose che rimarranno impresse nella storia del videogioco. Un suono così semplice ma così impresso nella memoria di ognuno di noi.

Naturalmente anche la redazione di SpazioGames.it al completo vuole unirsi al cordoglio dei familiari di Tohru Okada e di tutti i suoi cari, per la scomparsa di una persona che, pur con un piccolo contributo, è qualcuno che la storia dei videogiochi non dimenticherà mai.