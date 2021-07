Morto il director di Sumo Digital a soli 53 anni

Un grave lutto ha colpito il mondo dei videogiochi: Ian Richardson si è spento improvvisamente all’età di 53 anni.

Oltre ad aver ricoperto ruoli di un certo spessore in Ocean Europress, Gremlin e Rage durante gli anni ’90, Richardson è noto per essere stato Business Development Director per lo studio di sviluppo Sumo Digital, noti anche per giochi come LittleBigPlanet 3.

Richardson è noto anche per aver raccolto una quantità di fondi per l’organizzazione benefica SpecialEffect, di cui è stato anche ambasciatore.

«Sumo ha perso una delle sue stelle più brillanti. Scomparso improvvisamente e troppo presto, i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato», si legge nel messaggio di cordoglio rilasciato da Sumo Digital.

«Molti di voi lo conoscevano, era una persona meravigliosa, oltre che premurosa, gentile e molto amata in tutto il settore. La manifestazione di commozione sui social, via mail e nelle chiamate che abbiamo ricevuto nel weekend dai suoi amici in tutto il mondo, testimoniano il suo carattere e la sua posizione in un settore di cui ha fatto parte quasi dall’inizio» prosegue il comunicato (via GameIndustry).

E ancora, «di frequente lo si vedeva al bar a fine della giornata, con un bicchiere di chardonnay in mano e sempre con una storia del settore da raccontare».

«La perdita di Ian lascia un vuoto enorme in Sumo Digiral, nell’industria e in tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di considerarlo un vero amico. Ci mancherà moltissimo.»

«Speriamo in ogni caso di rivedervi tutti presto e di brindare assieme in suo onore», chiude Sumo.

La scomparsa di Ian Richardson pare sia dovuta a cause naturali. Lascia i suoi quattro figli Steff, Britt, Miles e Isobel, oltre all’amata compagna Nikki Thurston.

La redazione di SpazioGames si unisce al dolore dei familiari tutti per la scomparsa di Ian.

I Sumo Digital sono stati più volte legati allo sviluppo di Dead Island 2, gioco attualmente sparito dai radar ma i cui lavori dovrebbero essere in mano a Dambuster Studios.

Il team britannico ha da poco portato sul mercato Hood: Outlaws & Legends, un’interpretazione più cupa della classica leggenda di Robin Hood basata interamente sulla componente multiplayer.

Il team è noto anche all’utenza PS5 per il divertente Sackboy Una Grande Avventura, un titolo familiare a chi ha amato LittleBigPlanet pensato anche per tutti gli amanti dei platform.