Morto Christopher Plummer, prestò voce e volto a Skyrim

Christopher Plummer, attore e doppiatore professionista noto in ambito videoludico soprattutto per aver dato la voce e il volto ad Arngeir, uno dei personaggi di Skyrim, è purtroppo venuto a mancare nella mattinata di ieri.

Ci ha lasciato all’età di 91 anni e dopo una lunghissima carriera da attore e doppiatore, che si è estesa per oltre 60 anni.

La sua carriera da attore cinematografico infatti iniziò nel 1953 con ruoli minori, ma per lui arrivò il grande successo ed i primi riconoscimenti dopo aver interpretato il capitano Von Trapp in Tutti Insieme Appassionatamente.

Christopher Plummer riuscì anche a guadagnarsi diversi riconoscimenti nella sua carriera, tra cui ricordiamo sicuramente il Premio Oscar come miglior attore non protagonista raggiunto nel 2012, tre Emmy Awards ed un Golden Globe.

La sua carriera non si è limitata solo al cinema ed al teatro, ma ha anche avuto modo di attraversare il medium videoludico.

L’attore infatti ebbe modo di interpretare Chang nel sesto film di Star Trek e l’antagonista del film d’animazione Up, Charles F. Muntz, ruoli che riprese anche nei rispettivi adattamenti videoludici.

Christopher Plummer aveva partecipato anche a Skyrim, doppiando Arngeir.

Ma il suo ruolo più iconico per quanto riguarda i videogiochi, come ricorda anche il sito TheGamer, è stato sicuramente quello di Arngeir all’interno di The Elder Scrolls V: Skyrim.

Arngeir era un potente anziano appartenente ai Barbagrigia, che istruisce il giocatore e lo aiuta a padroneggiare i propri poteri.

Si trattava sicuramente di uno dei personaggi più memorabili che il Dragonborn ha incontrato nel proprio cammino su Skyrim grazie, ovviamente, all’eccellente performance offerta dall’attore.

Christopher Plummer ha sicuramente contribuito a rendere ancora più speciale uno dei titoli ancora oggi più giocati e apprezzati degli ultimi anni, come dimostra la release di Skyrim anche su console next-gen a 60 FPS.

L’RPG in prima persona di Bethesda è indubbiamente rimasto nel cuore dei fan, che hanno anche realizzato un modo per riuscire a giocarlo in co-op.