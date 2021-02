Mortal Shell, ambizioso erede di Dark Souls, starebbe sbarcando anche su PS5

Qualche mese fa vi parlammo, sulle nostre pagine, dell’interessante Mortal Shell, ambizioso progetto che voleva proporsi come un erede di Dark Souls in piena regola, presentandosi con una struttura da soulslike duro e puro.

Qualcosa da limare sicuramente c’era, ma il nostro Domenico vi aveva spiegato nella sua video recensione che alcuni sistemi proposti dal gioco – tra cui quello di “indurire” il proprio corpo, come pietrificandolo per non subire danni e generare una sorta di guscio – introducevano un’interessante variazione su una formula altrimenti rodata e già vista.

Mortal Shell è disponibile dal 2020

Oltre che su PC, attraverso Epic Games Store, Mortal Shell arrivò anche su PS4 e Xbox One. Apprendiamo oggi che potrebbe non fermarsi qui: il sito Exophase, noto per il fatto di riuscire a ottenere in anticipo le liste di Trofei dei giochi, ha infatti inserito nel suo database anche Mortal Shell per PlayStation 5.

Potrebbe ovviamente trattarsi solo di un errore da parte del sito, oppure potremmo essere prossimi all’annuncio dell’arrivo di una versione specificamente di nuova generazione di Mortal Shell. Vi terremo quindi aggiornati sulle novità che arriveranno in merito.

Nel frattempo, state già seguendo la run dell’incolpevole sottoscritta che è stata convinta da tutti voi a misurarsi con Bloodborne, vero?