Mortal Kombat 11 ed altri picchiaduro con sconti sino all’81% su Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti su un gran numero di picchiaduro a incontri.

A soli 11,26€, rispetto ai 59,99€ di listino, potete mettere le mani su Mortal Kombat 11, ultimo capitolo della popolare serie che può contare su un motore grafico che mette in risalto ogni dettaglio degli scontri più violenti, restituendo l’impressione di trovarsi nel vivo della lotta. La storia cinematografica vede il ritorno di protagonisti storici così come l’ingresso di nuovi combattenti, e porta avanti la leggendaria saga che continua da oltre 25 anni.

Nella nostra recensione abbiamo sottolineato come nel titolo sia stato implementato un nuovo livello di tattica che «invita i giocatori a riflettere bene sulle mosse da fare in battaglia e quali mosse speciali scegliere per il proprio stile di gioco».

Continuiamo con Dragon Ball FighterZ, proposto ad appena 10,98€. Indispensabile per tutti gli amanti del manga/anime, il gioco offre un gameplay estremamente profondo, grazie ad una fluidità senza precedenti e scontri 3v3 in cui creare la propria squadra selezionando tra i personaggi preferiti di Dragon Ball e sfidarne altri.

Il titolo comprende sia una modalità storia che il multiplayer, garantendo il pacchetto completo per i fan di Dragon Ball e dei picchiaduro in un solo gioco!

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui picchiaduro ad incontri tra gli sconti del portale Eneba.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione