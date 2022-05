Monster Hunter Rise Sunbreak: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Monster Hunter Rise Sunbreak è l’espansione dell’ultimo, popolare, capitolo della saga, assolutamente imperdibile per ogni appassionato che si rispetti. Tra le novità, troveremo nuovi mostri da cacciare, tra recuperi e rielaborazioni di vecchie creature già viste in episodi precedenti, ma soprattutto una nuova parte di mondo da esplorare. In questo contenuto aggiuntivo di Monster Hunter Rise i cacciatori finiranno ad Elgado, un nuovo hub di gioco nel quale si svolgeranno tutti i contenuti di Sunbreak.

La storia recita:

Il villaggio di Kamura ha finalmente trovato la pace, dopo aver respinto l’assalto dei violenti attacchi dei mostri, noto come furia. Questa pace faticosamente conquistata viene interrotta dall’arrivo inaspettato di Lunagaron, un mostro simile a un lupo, nelle Rovine sacre. Qui il cacciatore incontra Fiorayne, cavaliere dell’Ordine. Fiorayne chiede l’aiuto del cacciatore per scoprire qual è il motivo per cui i mostri del regno stiano diventando così violenti e aggressivi, invadendo anche altri territori, incluso quello di Kamura. Uniti insieme per questa missione, i due partono per il lontano avamposto di Elgado.

Grazie a Monster Hunter Rise Sunbreak, il mondo di Monster Hunter Rise diventa più grande e più complesso. I contenuti di Sunbreak sono accessibili dopo il completamento della Missione base di caccia 7 stelle “Dea del tuono”.

Monster Hunter Rise Sunbreak sarà disponibile dal prossimo 30 giugno per Nintendo Switch e Windows PC. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Come di consueto, vi proponiamo di seguito le migliori offerte per prenotare Monster Hunter Rise Sunbreak ai prezzi migliori attualmente sul mercato. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.