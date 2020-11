Monitor gaming, smartphone e smart TV in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 18 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con lo smartphone XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB, e le ottimizzazioni AI vi assicurano scatti perfetti in ogni momento. XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB è equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 730G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.260mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente XIAOMI Mi Note 10 Lite 128GB viene proposto a 399,99€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 299,99€.

Continuiamo con la smart TV SAMSUNG QLED QE43LS03TAUXZT, appartenente alla serie The Frame. Questa è stata creata per essere una TV con l’aspetto di un elegante quadro che, quando è spenta, visualizza opere d’arte provenienti da tutto il mondo nel salotto di casa vostra. Il resto delle caratteristiche è al pari di altri prodotti della stessa azienda coreana. Ritroviamo infatti un pannello realizzato con la tecnologia QLED in grado di mostrare immagini di elevata qualità con il supporto ai principali standard HDR, come HDR 10, HDR 10+ e HLG sulle quattro porte con standard HDMI. Il sistema operativo Tizen, infine, assicura piena compatibilità con tantissime applicazioni, tra cui le principali app di streaming, ed il supporto agli assistenti Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

Solitamente la smart TV SAMSUNG QLED QE43LS03TAUXZT viene proposto a 999€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 719€, risparmiando 280€.

