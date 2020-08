Monitor gaming LG Ultra Gear 24″ in offerta a tempo su Amazon

Se la vostra configurazione da gioco vi consente di divertirvi comodamente con il full HD, un ottimo monitor capace di puntare su questa risoluzione, ma che abbia altri importanti pregi, potrebbe fare al caso vostro. A tal proposito, vi segnaliamo che il rivenditore Amazon sta proponendo un’offerta a tempo sul monitor da gaming LG Ultra Gear 24GN53A.

Questo pannello da 24″ con risoluzione 1920 x 1080 è ideale proprio per le esperienze da gaming e conta prima di tutto su 1 ms di tempo di risposta. Significa, quindi, che il tempo che trascorrerà dal vostro input alla riproduzione dell’azione su schermo sarà praticamente impercettibile. Inoltre, a dare grandissima fluidità alle immagini è il refresh rate da 144 Hz, praticamente da next-gen, che consente una frequenza di aggiornamento rapidissima per le immagini, riducendo possibili effetti-scia durante le animazioni e rendendo giustizia anche ai frame rate più prestanti che potreste raggiungere, senza “strozzarli”.

Il monitor, dotato sia di Display Port per sfruttare appieno le sue caratteristiche con un PC che di HDMI per l’uso con una console, supporta anche la tecnologia AMD FreeSync, che gli consente di ridurre al minimo i fenomeni di disturbo come stuttering e tearing, approfittando dell’alto refresh rate del pannello e sincronizzandosi con la vostra GPU AMD. Inoltre, è anche possibile selezionare diverse modalità nelle impostazioni, che consentono di modificare la resa del monitor a seconda delle esigenze: esiste un preset dedicato agli shooter in prima persona, uno per gli strategici in tempo reale e uno, più generico, incentrato specificamente sulle esperienze di gioco, più adattabile a situazioni differenti.

Grazie all’offerta a tempo, il monitor viene venduto a 179,99€, mentre normalmente era prezzato 249,99€. Se volete approfittare della promozione, quindi, vi raccomandiamo di farlo prima che si esaurisca e si torni al normale costo di listino.

» Clicca qui per acquistare LG Ultra Gear da 24″ in offerta su Amazon «

Altre offerte Amazon