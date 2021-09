Monitor gaming AOC da 27″ 144 Hz a un prezzo super su Amazon!

Se siete alla ricerca di un nuovo moderno monitor da gaming da 27″ con un alto refresh rate, oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente su Amazon potete acquistare l’ottimo monitor gaming AOC 27G2U/BK a un prezzo davvero imperdibile! Attenzione: l’offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato; quindi, ci consigliamo di approfittarne al più presto!

Il monitor gaming AOC 27G2U/BK è dotato di un pannello in formato 16:9 da 27″ a risoluzione FullHD ed ha bordi davvero sottilissimi, tanto che viene definito “Frameless”, quindi praticamente senza cornice. Non manca neppure la tecnologia AMD Freesync, che consente di avere un’esperienza di gioco fluida e priva di difetti fastidiosi come tearing e stuttering. Inoltre, è compatibile anche con la concorrente tecnologia NVIDIA, vale a dire G-Sync.

Per quanto concerne la reattività, il display offre un tempo di risposta di 1ms (GtG) ed una frequenza di refresh di 144Hz. Il monitor gaming AOC 27G2U/BK garantisce un’esperienza gaming con una resa eccellente di ogni fotogramma e una fluidità eccezionale.

Solitamente il monitor gaming AOC 27G2U/BK viene proposta a 279€, ma oggi potete acquistarla a soli 219€, con uno sconto del 22%. Si tratta di un’offerta assolutamente da non lasciarsi sfuggire che vi consentirà di portarvi a casa un dispositivo altamente moderno ad un prezzo super.

