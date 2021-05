Migliori soundbar per Xbox Series X | Maggio 2021

Il sound design nei videogiochi ha raggiunto ormai lo stato dell’arte ed una buona postazione gaming che si rispetti non può prescindere dall’avere anche una delle migliori soundbar per Xbox che siano presenti in commercio.

In un salotto, accanto alla vostra Xbox Series X, una soundbar degna di questo nome può fare davvero la differenza per quanto riguarda la qualità del sonoro. Per quanto, senza dubbio, le casse dei pannelli TV più nuovi siano sicuramente di qualità sempre crescente, niente batte un impianto audio dedicato.

Le soundbar sono diventate nel tempo un’ottima alternativa agli impianti surround più poderosi, perché richiedono fisicamente meno spazio e l’investimento è senz’altro minore. Con questo articolo vogliamo consigliarvi le migliori soundbar sul mercato per Xbox Series X, cercando di spaziare tra funzionalità, fasce di prezzo e qualità costruttiva.

Migliori soundbar per Xbox Series X

Sonos Arc

Il miglior Dolby Atmos

Sonos Arc è una soundbar compatta, la nuova soluzione dell’azienda relativa alla tecnologia Dolby Atmos che attualmente rappresenta una delle migliori scelte sul mercato. Sonos Arc ha dalla sua i coded TrueHD e Dolby Digital Plus, che permettono all’hardware di restituire un suono tridimensionale di altissima qualità.

Una soundbar comoda anche dal punto di vista della funzionalità, perché si può installare Sonos Arc in semplicità grazie all’app dedicata. La quale farà anche da interfaccia per la calibrazione automatica del suono in base alla conformazione della stanza. Si tratta, di fatto, della soluzione più user friendly e che non sfigura in nessun tipo di salotto grazie al suo aspetto compatto dalle linee pulite.

Samsung HW-Q90R

Il top senza compromessi

Con Xbox Series X installata nel vostro salotto, magari collegata ad una delle migliori TV in commercio, non si può andare a risparmio: se non volete compromessi o rimpianti dovete scegliere Samsung HW-Q90R. Questa soundbar è attualmente il top di gamma di Samsung, pensata per chi non ne vuole sapere di rinunciare alla qualità dell’audio.

Oltre a supportare la tecnologia Dolby Atmos e DTS:X, il modello HW-Q90R ha anche i diffusori posteriori e quattro driver rivolti verso l’alto. Questo comporta una diffusione tridimensionale totale, la migliore per quanto riguarda le soundbar e che fa invidia anche a buona parte degli impianti Hi-Fi attualmente in commercio, supportato anche dal sistema audio Harman Kardon che lo rende ottimo come riproduttore musicale.

LG Soundbar GX

Perfetta per TV OLED

Per sfruttare al meglio le potenzialità di Xbox Series X potreste aver optato per un pannello TV OLED, e in questo la migliore soundbar per voi è LG Soundbar GX. Pensata per essere allegata alle TV della serie LG GX, ma non solo ovviamente, questa soundbar presenta un design elegante ed una struttura che le consente di essere appesa anche al muro in verticale.

LG Soundbar GX supporta i formati audio Dolby Vision, Dolby Atmos e DTS:X con tutte le basi per fornire un’esperienza audio avvolgente. La soundbar è dotata anche di una connessione wireless che le consente di essere installata facilmente, nonché di essere supportata ad un impianto a 5.1 canali qualora decidiate di voler effettuare il passo successivo verso l’impianto completo.

Sonos Beam

La soundbar più discreta

Non tutte le postazioni da gaming sono massicce, non tutti i salotti sono delle piccole sale cinema, e a volte bisogna arrangiarsi con gli spazi ed avere la migliore soluzione possibile: Sonos Beam è la migliore soundbar in questi casi. Per il prezzo a cui viene venduta, Sonos Beam ha tutti i vantaggi dell’ecosistema Sonos ed è facilissima da installare.

Le sue dimensioni compatte (sta nei limiti di un pannello TV a 32 pollici, per intenderci) la rendono anche adatta per gli spazi più morigerati, senza sacrificare eccessivamente la qualità del suono. Pur non supportando il Dolby Atmos, la qualità audio della Sonos Beam è ben più che superiore alla media delle soundbar della stessa categoria. Infine, è completamente compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, pertanto potrete usare questi assistenti vocali per controllarla.

Polk Audio Command Bar

Miglior rapporto qualità/prezzo

Ogni volta che ci si rivolga ad un nuovo hardware c’è chiaramente l’esigenza di spendere il meno possibile, senza per questo sacrificare eccessivamente la qualità dello stesso. Tra le migliori soundbard per rapporto qualità/prezzo c’è la Polk Audio Command Bar.

Questa soundbar è adatta per un salotto di medie dimensioni, e per essere un prodotto economico ha dalla sua dei bassi molto potenti e alcune funzionalità interessanti: integrazione con Alexa di default ed uno slot USB per un dongle tipo Fire TV Stick. Certo non è la migliore di questa selezione in termini di qualità pura e hardware, ma visto il prezzo a cui viene offerta se non avete disponibilità o, semplicemente, non avete intenzione di spendere molto, questa è senz’altro la soluzione migliore.

Come scegliere la miglior soundbar per Xbox Series X

Funzionalità

Negli anni le soundbar sono diventate una grande alternativa agli impianti home theater. Sono un dispositivo unico, sottile e spesso poco ingombranti, la cui installazione è semplicissima. Gli home theater offrono una qualità sicuramente migliore, spesso paragonabile a quella delle sale cinematografiche, ma richiede l’installazione di un numero di casse che va dai cinque ai sette (e oltre) con relativi cavi e, ovviamente, un salotto degno.

La soundbar quindi è una soluzione ottima per chi vuole affiancare al proprio pannello TV un impianto sonoro degno di questo nome, senza per questo doversi districare tra posizionamento delle casse, acustica e studio del soggiorno per avere il suono migliore possibile.

Posizionamento

La soundbar può essere posizionata sotto al televisore, oppure a muro tramite appositi supporti. Il modello della soundbar deve essere compatibile e dotati dei giusti ganci, così come essere di dimensioni non troppo grandi per non ingombrare o rendere impossibile l’installazione a muro.

Assicuratevi quindi di controllare sempre le dimensioni della soundbar, così da non incappare in fastidiose sorprese e ritrovarvi con un apparecchio troppo grande per la vostra zona TV. Le dimensioni di una soundbar, ricordate, non influiscono in alcun modo sulla qualità del suono, ma solo per prendere le misure e per l’installazione.

Tipologia attiva o passiva

Una soundbar attiva è un dispositivo audio completo con amplificatori, altoparlanti e processori di segnale inclusi. Per poterlo utilizzare basta collegarlo al televisore, alimentarlo a corrente e accenderlo per poterlo usare fin da subito. La soundbar attiva è perfetta per chi vuole un dispositivo plug and play, facile da installare e che sia compatto nell’estetica e nelle dimensioni. La maggior parte delle proposte sul mercato è in questa categoria.

Una soundbar passiva è invece dedicata agli appassionati di audio, perché può essere costruita a piacimento in base alle proprie esigenze e richieste. L’alimentazione e l’elettronica sono escluse dalla componentistica dell’apparecchio, ma a fronte di un lavoro complesso nell’installazione e nella relativa costruzione dell’impianto si ottiene una qualità migliore.

Numero di canali

La soundbar gestisce l’audio attraverso degli altoparlanti che, all’occasione, possono restituire anche un effetto Dolby “virtuale”, dato che non è dotata della spazialità degli home theater classici. Gli altoparlanti vengono definiti canali, e quando ci si ritrova a leggere di una soundboard con “X canali” significa la spiegazione del numero di speaker di cui è dotata:

2 canali: 2 altoparlanti, sinistra e destra

3 canali: 3 altoparlanti, centro, sinistra e destra

5 canali: altoparlanti al centro, sinistra, destra e due posteriori

7 canali: altoparlanti al centro, sinistra, destra, e quattro posteriori

Dolby: lo standard audio multicanale, quello utilizzato nelle sale cinematografiche

Ovviamente più canali una soundbar possiede, più è in grado di restituire un audio tridimensionale ed avvolgente.

Connessioni e porte

La soundbar deve essere connessa non solo alla TV, ma anche ad altri apparecchi come assistenti vocali ed ovviamente console. Quali sono le porte disponibili nelle soundbar, e quali vi servono?