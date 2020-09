Le migliori TV per giocare a PS5 | Settembre 2020

Dopo l’annuncio di Sony relativo al prezzo e data d’uscita di Playstation 5, l’attesa dei giocatori si è concretizzata nella corsa ai preorder della console, che ha portato ad un sold out a livello globale a causa anche delle scarse scorte disponibili. Tuttavia, per godere al meglio delle caratteristiche tecniche della nuova macchina sarà necessario anche possedere una postazione all’altezza, in primis una Smart TV di ultima generazione in grado di supportare tutte le caratteristiche e formati di PS5.

Se desideriamo il meglio disponibile sul mercato sarà necessario, ad esempio, scegliere un dispositivo equipaggiato con i nuovi ingressi HDMI 2.1, ultima evoluzione dello standard audiovideo che ha introdotto diverse novità sostanziali grande alla sua larghezza di banda decisamente superiore al precedente HDMI 2.0. Infatti, si può affermare che HDMI 2.1 abbia portato una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il mondo videoludico “da salotto”, in quanto, oltre ad arrivare addirittura all’incredibile risoluzione 8K ed oltre, introduce diverse feature davvero interessanti come il Variable Refresh Rate (VRR) – tecnologia che esiste da diverso tempo nel mondo PC e dei monitor da gaming grazie ad implementazioni come il G-Sync e FreeSync, che permette di regolare la velocità di refresh del monitor al numero di fotogrammi generati, assicurando una sensazione di maggiore fluidità e l’assenza del fastidioso fenomeno del tearing (cioè l’apparizione di linee orizzontali che “tagliano” l’immagine”) – ma non dimentichiamo anche Quick Frame Transport e Auto Low Latency Mode per ridurre sensibilmente l’input lag. Ovviamente, non bisogna trascurare anche il supporto all’HDR ed alle sue varianti (HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG), le quali permettono di aumentare il realismo delle scene mostrate offrendo una gamma cromatica ed una luminosità massima impensabile in passato.

Data l’incredibile quantità di prodotti sul mercato, abbiamo cercato di selezionare le migliori TV per giocare a PS5 prendendo in considerazione principalmente le loro caratteristiche tecniche, ma anche il loro costo. In ogni caso, è bene tenere a mente che, nel caso di Playstation 5, è bene non scendere sotto una certa soglia di qualità per non inficiare la godibilità complessiva dei videogiochi. Infatti, le televisioni da noi scelte sono tutte 4K e con supporto HDR ed almeno equipaggiate con HDMI 2.0, mentre abbiamo deciso di tenere fuori da questa lista le TV con risoluzione inferiore in quanto non sarebbero in grado di farvi apprezzare appieno i giochi next-gen.

Le migliori TV per giocare a PS5

Samsung Q950T – Migliore TV per giocare a PS5 in 8K

Se desiderate il meglio, puntate a realizzare una postazione “future proof”, quindi proiettata già verso il futuro, ed avete un budget cospicuo a disposizione, la scelta non può che ricadere sulla nuovissima serie Q950T di Samsung. La risoluzione del pannello è ben 8K, offrendo una nitidezza assoluta ed un numero di pixel quattro volte maggiore rispetto al 4K, mentre il processore Quantum 8K con supporto al Machine Learning si occuperà di riscalare le fonti a risoluzione più bassa, offrendo al contempo un risultato assolutamente realistico. Il sistema di retroilluminazione Direct Full Array Pro consente di raggiungere il nuovo standard Quantum HDR 4000 per una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi. Per quanto riguarda le ottimizzazioni inerenti ai videogiocatori troviamo il supporto alle tecnologie Extra Motion Clarity, per ridurre aloni ed effetto mosso nelle scene ad alta velocità, e AMD Freesync, il quale riduce i problemi di tearing e stuttering. Il numero di porte presenti è più adeguato alle esigenze di qualsiasi utente, in quanto troviamo tre HDMI 2.0 ed una HDMI 2.1 con supporto a VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG. Anche l’occhio vuole la sua parte e, grazie al suo “Infinity Screen“, il bordo è quasi invisibile e la cornice ultrasottile elimina qualsiasi tipo di distrazione e regala un’esperienza di visione totalmente immersiva.

LG OLED Ai ThinQ CX – Miglior TV per giocare a PS5 in 4K OLED

Ovviamente, gran parte dei videogiochi Playstation 5, nonché dei contenuti audiovisivi disponibili al giorno d’oggi, sono in 4K (e lo saranno ancora per diversi anni) e quindi può valere di certo la pena attendere per l’acquisto di una, attualmente, costosissima TV 8K e comprare lo stato dell’arte per la tecnologia 4K. Se cercate la migliore TV per giocare a PS5 in 4K vi consigliamo senza alcun indugio la serie CX di LG che, grazie ad uno splendido pannello OLED con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. Questa incredibile TV offre inoltre quattro ingressi HDMI 2.1 che supportano le tecnologie VRR, ALLM e G-Sync, oltre a quelle HDR, HDR10, Dolby Vision e HLG. L’input lag è molto basso, attestandosi sui 13 ms in modalità 60 Hz e soli 6 ms a 120 Hz. In quest’ultimo caso, inoltre, l’alto refresh rate consente di ridurre in maniera sensibile la sfocatura dell’immagine, regalandovi una nitidezza ineccepibile in ogni situazione. Il TV è dotato del moderno sistema operativo WebOS che offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

Samsung Q90 – Miglior TV per giocare a PS5 in 4K QLED

Se preferite acquistare la migliore TV per giocare a PS5 in 4K basata su una tecnologia diversa dall’OLED per paura dell’effetto Burn-In – in pratica la comparsa di eventuali aloni dovuti alla persistenza di un’immagine – o parte di essa, per troppo tempo sullo schermo, vi consigliamo di dirigere la vostra attenzione sulla serie Q90 di Samsung. Basata sulla tecnologia QLED, questa fantastica TV è in grado di raggiungere una luminosità superiore rispetto alle controparti OLED a discapito di un contrasto meno elevato. Anche in questo caso segnaliamo un input lag particolarmente basso (circa 15 ms) ed il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulle quattro porte con standard HDMI 2.1, con alcune opzioni aggiuntive proprio dedicate al mondo dei videogiocatori. Il sistema operativo installato è Tizen, uno dei migliori attualmente montati sulle TV e che supporta un vastissimo numero di app multimediali.

Panasonic GZ950 – Miglior TV OLED economica per giocare a PS5

I TV OLED generalmente sono piuttosto costosi, soprattutto i modelli di punta, ma Panasonic offre un ottimo prodotto dal costo piuttosto contenuto se confrontato ai diretti concorrenti, pur offrendo un’ottima qualità. La serie GZ950 può contare sull’elevata potenza di calcolo messa a disposizione del potente processore HCX che, realizzato grazie al know-how acquisito dalla compagnia in merito a colore, livello di nero e luminosità in collaborazione con un colorista di Hollywood, è in grado di garantire una qualità dell’immagine assolutamente sorprendente. Non manca il supporto a HDR, HDR10+, HLG e Dolby Vision, mentre, per quanto riguarda il gaming, l’input lag è piuttosto contenuto. Il reparto connettività vede la presenza di quattro ingressi HDMI, due posti lateralmente e due posizionati nella sezione inferiore.

Sony XH95 – Miglior TV LCD per giocare a PS5 consigliata dalla casa madre

Chi meglio di Sony stessa potrebbe consigliare una TV da usare per giocare a PS5? Proprio quest’anno la compagnia nipponica ha lanciato la nuova serie XH95 che, grazie all’impiego del potente processore Sony X1 Ultimate utilizzato anche nei modelli di punta 8K, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione. Con un design compatto e cornici sottili, la televisione, in virtù dell’integrazione del sistema operativo Android TV, può accedere ad un vasto catalogo di applicazioni e supporta pienamente i comandi vocali tramite Google Assistant. Grazie all’illuminazione indipendente di determinate zone di LED, la tecnologia Full Array LED rende più luminosi i punti chiari e ancora più scuri quelli bui. A ottimizzare il contrasto provvede poi X-tended Dynamic Range PRO, che regola la luminosità in modo da accentuare i picchi di luce e rendere ancora più profondi i neri delle ombre. Non poteva di certo mancare il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato sino al Dolby Vision. La connettività è garantita dalla presenza di quattro porte HDMI.

LG NanoCell AI Serie Nano80 – Miglior TV per giocare a PS5 sotto i 1.000 euro

Nel caso il vostro budget sia più limitato e non vi consenta di acquistare una delle proposte precedenti, la serie LG NanoCell AI Nano80 vi permette di portarvi a casa una TV per giocare a PS5 in grado di offrire un’elevata qualità di riproduzione cromatica grazie alla tecnologia NanoCell, che utilizza nanoparticelle di circa 1mm per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando di conseguenza la purezza dei colori ed ampliando la gamma cromatica. Anche questi TV offrono il supporto a tutte le ultime tecnologie utili per i videogiocatori, come VRR in combinazione con l’ingresso HDMI 2.1, che sincronizza le frequenze di aggiornamento di televisore e console assicurando un gioco fluido e privi di effetti di tearing e stuttering. Complice anche un input lag particolarmente ridotto, videogiocare su questi TV sarà davvero appagante ed immersivo. Per quanto riguarda la dotazione di porte troviamo ben quattro HDMI.

Hisense AE7000F – Miglior TV per giocare a PS5 più economica

Le TV a marchio Hisense, società multinazionale con sede in Cina che ha iniziato a diffondersi in Europa solo nel corso degli ultimi anni, della serie AE7000F sono la scelta ideale nel caso non abbiate molto spazio a disposizione (è disponibile infatti anche il taglio da 43”) o siate interessati ad un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Le Smart TV Hisense AE7000F, infatti, hanno un design moderno, una risoluzione 4K ed il supporto alle tecnologie HDR, HDR10+ e HLG. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti. L’input lag è più che buono, essendo inferiore ai 20 ms. Il sistema operativo installato è il Vidaa U4.0 che, sebbene sia discretamente veloce ed efficiente, non possiede la stessa vasta scelta di app rispetto ad altri OS più collaudati come Tidal e WebOS.

Come scegliere una TV per giocare a PS5

Risoluzione

Prima di procedere all’acquisto di una TV dedicata principalmente a PS5 bisogna tenere in considerazione alcuni fattori molto importanti: il primo di essi è costituito dalla risoluzione nativa del pannello, la quale indica il numero di pixel che costituisce la matrice fisica del display. Nella precedente generazione lo standard più diffuso era il FullHD, che corrisponde ad una risoluzione di 1920x1080p, mentre prima con Playstation 4 Pro, ed ore con Playstation 5, si è passati al 4K (3840x2160p), indicato anche come Ultra HD.

Tipologie dei pannelli

Oltre alla risoluzione, è molto importante considerare le diverse tecnologie con le quali vengono costruiti i pannelli stessi. Normalmente, le TV attualmente in commercio utilizzano pannelli LED, che significa che offrono un pannello LCD (liquid crystal display) ma con una retroilluminazione a LED, in modo da offrire una luminosità più consistente e ridurre lo spessore del dispositivo rispetto alla precedente generazione con retroilluminazione con lampada di fluorescenza a catodo freddo. Le TV di fascia più alta, tuttavia, si suddividono in OLED e QLED (e relativi derivati). La prima, acronimo di Organic LED, utilizza composti organici in grado di illuminarsi autonomamente se attraversati da una corrente elettrica. Per questo motivo manca totalmente una retroilluminazione, regalando di conseguenza dei neri perfetti ed un contrasto praticamente infinito, ma può peccare un po’ a livello di luminosità massima raggiungibile. I QLED, o Quantum Dot LED, sono pannelli LCD fortemente ottimizzati che utilizzano punti quantici per fornire un dettaglio maggiore per quanto riguarda la gamma cromatica riproducibile ma, per forza di cose, non possono ottenere il nero assoluto degli OLED.

HDR (High Dynamic Range)

Il terzo aspetto su cui dobbiamo focalizzarci è il supporto a una o più tecnologie HDR, acronimo di High Dynamic Range. Questo consente al TV di riprodurre, come dice il nome stesso, una gamma di colori più ampia rispetto al passato, avvicinandosi il più possibile allo spettro visibile dall’occhio umano. Di conseguenza, potremo rimanere letteralmente accecati da una luce piuttosto intensa o vedere le sfumature più minuziose nelle aree più buie. Attualmente sono presenti diversi standard, dal più comune HDR a HDR10+ e Dolby Vision, oltre a HLG per le normali trasmissioni televisive. Il migliore in assoluto è Dolby Vision, ma rimane ad appannaggio solitamente delle TV di fascia più alta.

Input Lag

L’input lag è un fattore particolarmente importante per i giocatori, perché determina il tempo impiegato affinché l’azione impartita tramite la pressione di un tasto produca l’effetto desiderato sullo schermo. Ovviamente, più il valore, espresso in ms (millisecondi), sarà basso, più l’azione di gioco risulterà reattiva ed appagante. Tale dato è particolarmente significativo per i videogiochi ricchi di azione veloce, come gli sparatutto competitivi in prima persona a 60fps (o più), mentre è meno impattante nei giochi d’avventura a 30fps.

Refresh Rate

Il refresh rate, o frequenza di aggiornamento, è il numero di volte al secondo in cui il display aggiorna l’immagine mostrata e viene misurato in Hz. In questo caso, maggiore sarà questo valore, più fluida ci sembrerà l’azione di gioco vera e propria. Da lungo tempo il refresh rate standard di una TV è pari a 60Hz, ma recentemente sul mercato hanno fatto il loro ingresso anche TV con refresh rate più elevati, sino a 120Hz, dando una sensazione di fluidità assolutamente superiore a tutto vantaggio della godibilità complessiva, soprattutto in giochi molto veloci come possono essere quelli di corse. Ovviamente tale caratteristica deve essere supportata anche dalla sorgente e le console di prossima generazione sembra che punteranno anche su questo fattore.

Funzioni Smart

Al giorno d’oggi si tende a rendere tutto “smart” e perennemente collegato ad Internet ed ovviamente anche le TV non possono certamente mancare all’appello. Le TV moderne, infatti, sono dotate di un vero e proprio sistema operativo con un ecosistema di app proprio ed in grado di trasformare il dispositivo nel centro multimediale vero e proprio di casa. Samsung usa il sistema operativo proprietario Tizen, molto ben supportato e ricco di applicazioni , mentre LG si affida a WebOS. Su entrambi possiamo trovare tutte le app dei maggiori servizi di streaming in circolazione, come Netflix, Prime Video o NowTV, ed offrono un’interfaccia molto pulita e fluida. Molto valido anche AndroidTV, basato sul popolarissimo sistema operativo Android largamente impiegato in ambito mobile, mentre i produttori ancora non molto diffusi o importanti offrono OS meno supportati ma non per questo motivo meno validi, come il VIDAA di Hisense.

Connessioni HDMI

Le TV moderne accettano ormai solo ingressi in formato HDMI, standard definito originariamente nel 2002 e che è stato migliorato nel corso del tempo per essere in grado di trasportare segnali sempre più corposi ed a maggiore velocità. Come detto anche nell’introduzione, la versione più recente è l’HDMI 2.1, in grado di arrivare sino all’incredibile risoluzione 10K a 120Hz, offre il supporto al Game Mode VRR, HDR dinamico ed altro ancora. Se volete una TV “future-proof” vi conviene pertanto indirizzarvi verso una TV dotata di ingressi HDMI 2.1 o almeno HDMI 2.0. Facciamo presente che, nonostante la forma della porta sia la stessa, è molto importante usare il cavo adatto e certificato per un determinato tipo di connessione. Ad esempio, acquistando un cavo certificato HDMI 1.4 sarà molto difficile riuscire ad arrivare a 4K e 60Hz anche collegando tra loro due dispositivi HDMI 2.0.

VRR, ALLM e modalità gioco

Racchiudiamo infine in questa sezione tutte le tecnologie che aiutano a migliorare l’esperienza complessiva di gaming sulla TV. Infatti, nel corso del tempo le TV hanno iniziato a “prendere in prestito” alcune caratteristiche possedute in precedenza dai monitor da gaming usati dai professionisti su PC, tra cui il refresh rate più alto dei canonici 60Hz a cui siamo stati limitati per fin troppo tempo in ambito console. A questo proposito, HDMI 2.1 ha introdotto il supporto a tecnologie come VRR, cioè Variable Refresh Rate, Auto Low Latency (ALLM), che permette alla TV di capire che ad un determinato ingresso è presente una console ed effettua un cambio automatico alla “modalità gioco” – la quale consente di avere un input lag più basso tramite la disattivazione di inutili, almeno in ambito gaming, filtri per il miglioramento delle immagini.