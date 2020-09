I migliori monitor in offerta su Amazon

Aggiornamento 9 settembre: abbiamo verificato le offerte disponibili e aggiornato i prezzi.

Non c’è postazione da gaming che abbia ragion d’essere se priva di un monitor di qualità. Non ci stancheremo mai di ripetere che proprio questi ultimi sono la finestra aperta sul mondo dei vostri videogiochi preferiti, motivo per cui vale la pena trovare l’occasione giusta per portare a casa una soluzione di qualità a un prezzo ridotto. Per questo, ne approfittiamo per segnalarvi le promozioni del rivenditore Amazon dedicate ai monitor da gioco, che vi danno la possibilità di rinnovare (o completare) la vostra postazione risparmiando sensibilmente.

Tra i monitor in saldo trovate, ad esempio, LG 24ML, un proposta full HD da 24″ che fa della bassissima latenza, con tempi di risposta pari a 1 ms, la sua ragion d’essere. Inoltre, questa proposta vanta la tecnologia Radeon FreeSync per evitare qualsiasi tipo di ritardo con la vostra scheda grafica AMD, oltre a una refresh rate di 75 Hz per consentirvi di giocare comodamente anche a frame rate oltre i 60 fps. Nonostante le ottime specifiche (e anche un sistema che evita gli sfarfallii), il monitor è venduto a soli 139,99€, in saldo rispetto ai 179€ di listino.

Assolutamente da tenere in considerazione anche il corposo sconto dedicato al monitor Samsung C24F396, che a un prezzo molto economico vi consente di entrare nel mondo dei pannelli curvi, per un’esperienza davvero avvolgente. Questo monitor in full HD da 24″ ha un refresh rate da 60 Hz, ideale per giocare anche a 60 fps, gode a sua volta di tecnologia AMD Radeon FreeSync e limita la latenza, con un tempo di risposta di solo 4 ms. Inoltre, la modalità Eye Saver favorisce lunghe sessioni senza affaticare i vostri occhi, insieme alla tecnologia Flicker Free che evita fastidiosi fenomeni di sfarfallio. Il prezzo in promozione è di 119,99€, quello di listino è pari a 219€.

Vi ricordiamo anche che, in attesa della data italiana, è stato fissato il primo Amazon Prime Day per il 2020.

