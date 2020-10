I migliori manga tratti dai videogiochi | Ottobre 2020

Sin dagli albori del mondo dei videogiochi abbiamo visto film, serie TV, cartoni animati e così via trasformati in formato videoludico per sfruttarne il nome. Basti pensare ad esempio alla quantità esorbitante di videogiochi tratti da Star Wars sin dall’uscita della trilogia originale. La stessa identica cosa è avvenuta anche per i manga più famosi. Non si contano più infatti i videogiochi usciti tratti da opere come Dragon Ball, One Piece, Naruto e molti altri.

Con il tempo si è creata una certa fama negativa attorno a questo tipo di produzioni. I budget legati a questi titoli non sono sempre altissimi, e spesso mancano le risorse o anche semplicemente una visione d’insieme per adattare al meglio un determinato manga. Fortunatamente esistono anche delle grandi eccezioni, con delle trasposizioni fedeli e divertenti anche come puro e semplice videogioco. un esempio sono i titoli creati da CyberConnect2, ormai considerati maestri in questo tipo di adattamenti grazie alla serie dei Naruto Ultimate Ninja Storm e ai titoli dedicati a Le Bizzarre Avventure di Jojo, e Dragon Ball FighterZ di Arc System Works.

Non tutti sanno però che esiste anche un fenomeno inverso, ossia videogiochi che vengono adattati in forma animata oppure a fumetti. Sul versante dei manga in Giappone esistono moltissime opere a fumetti tratte da famosi videogiochi: spesso adattano la storia in maniera fedele, altre volte invece sono delle storie parallele a quelle del videogioco, altre ancora invece prendono semplicemente spunto per creare qualcosa di nuovo. Rispetto al Giappone, in Italia abbiamo ancora pochi esempi di questo tipo, ma negli ultimi anni abbiamo visto una netta crescita di queste opere parallele dedicate ai videogiochi. Eccovi alcuni consigli sulle migliori serie presenti in Italia.

Super Mario

Data la sua natura legata principalmente al gameplay più che alla storia, sembrava impossibile creare un manga su Super Mario, e invece esiste anche quello. D’altronde vogliamo ricordare il folle film americano degli anni ’90? Il manga di Super Mario presenta una storia semplice e divertente come quella dei videogiochi, dove assisteremo (stavolta semplicemente come lettori) alle avventure di Mario e Luigi nell’intento di salvare la principessa Peach dal temibile Bowser. Una storia che molti conosceranno già, ma che non è mai stata raccontata in questo modo prima d’ora. Il fumetto è molto divertente sia per le battute che per le interazioni tra i personaggi, mai così chiacchieroni, almeno nei videogiochi più classici. Il disegno ha un tratto molto cartoonesco che ben si adatta al mondo di Mario. In Italia il fumetto è stato pubblicato dalla casa editrice J-Pop in un volume unico.

Pokémon

Chi è cresciuto con i famosi mostriciattoli di Game Freaks sa che oltre al videogioco esiste anche un anime che va ancora avanti da oltre vent’anni seguendo di pari passo le avventure videoludiche del famoso franchise. Oltre all’anime però esistono anche diversi manga che reinterpretano i videogiochi più famosi rimanendo più fedeli alla controparte videoludica. Ciò vuol dire niente Ash come protagonista. Il titolo del manga è Pokémon – La Grande Avventura ed è diviso in diverse saghe che adattano i vari giochi usciti sin dagli albori: da Rosso, Blu e Giallo fino agli ultimi capitoli. A ogni nuova saga abbiamo un protagonista diverso proprio come succede nei diversi videogiochi, e spesso nel manga questi hanno il nome di uno dei colori dominanti, come ad esempio Rosso, Oro, Diamante, ecc. In Italia J-Pop ha pubblicato il manga suddiviso in diversi cofanetti che racchiudono un’intera saga dedicata a uno specifico titolo della saga di Pokémon. L’opera è ancora in corso, dato che continua a rinnovarsi a ogni nuovo capitolo del franchise.

The Legend of Zelda

Volete un buon motivo per leggere i manga dedicati a The Legend of Zelda? Sentire Link parlare normalmente. Sarebbe meglio dire leggere Link che parla, visto che è comunque un fumetto, ma la cosa importante è sapere che il nostro amato protagonista non farà scena muta anche nella sua versione cartacea. Anche in questo caso la casa editrice J-Pop ha portato diversi manga ufficiali di Nintendo dedicati a The Legend of Zelda in Italia, spesso adattamenti delle storie più importanti, come Ocarina of Time, Majora’s Mask, A Link to the Past e persino Phantom Hourglass. Questi sono stati adattati in volumi unici, alcuni contenenti anche più di una storia, nella Perfect Edition pubblicata dalla casa editrice milanese.

The Legend of Zelda: Twilight Princess

Altro manga dedicato al mondo di The Legend of Zelda è la trasposizione di Twilight Princess, titolo uscito originariamente su GameCube e Wii nel 2006. In questo caso è una serie manga composta da diversi volumi ed edito in Italia sempre da J-Pop. La storia ripercorre quella del videogioco con alcuni cambiamenti realizzati per meglio funzionare in un contesto non interattivo come quello del fumetto. Attualmente sono usciti 8 volumi sia in Italia che in Giappone dove la serie è tutt’ora in corso. Quest’anno però è giunta la notizia che il manga si sta avviando verso la sua conclusione, che a questo punto è probabile che vedremo nel giro di ancora pochi volumi.

Dragon Quest: L’emblema di Roto

Dragon Quest è un altro grande classico che ha visto diverse versioni a fumetti nel corso degli anni. Molto famosa era La Grande Avventura di Dai, uscita in Italia negli anni ’90 per Star Comics e poi anche con un anime ribattezzato I Cavalieri del Drago e trasmesso anche su Italia 1. Quest’anno di Dai uscirà una nuova versione animata, in onda in Giappone da questo ottobre. Oltre a Dai l’altro manga più famoso dedicato al mondo di Dragon Quest è l’Emblema di Roto: ambientato nell’universo narrativo dei primi tre storici Dragon Quest, più precisamente tra la fine del terzo capitolo e l’inizio del primo (il terzo era infatti un prequel). La storia è piena di riferimenti ai videogiochi originali, ma i personaggi e le vicende sono completamente nuove. Questo manga è composto da 21 volumi ed è stato portato in Italia da Star Comics con una prima edizione negli anni ’90 e poi ripubblicata in una Perfect Edition molto più curata pochi anni fa. De L’Emblema di Roto esiste anche un sequel composto da 34 volumi, iniziato nel 2005 e conclusosi nel 2012. Star Comics sta attualmente pubblicando anche in Italia questo seguito.

Persona 5

Il grande JRPG di Atlus ha anche una sua versione a fumetti ufficiale. Il manga di Persona 5 ripercorre fedelmente la storia del videogioco, mostrandoci l’avventura dei Ladri Fantasma sotto una nuova prospettiva. Nel manga il protagonista, che nel videogioco potevamo rinominare a nostra scelta, ha un nome ufficiale, ossia Akira Kurusu, ma a parte questo l’incipit della storia è fedele a quanto visto nel videogioco. Anche chi conosce a memoria la storia troverà affascinante vedere come questa viene reinterpretata nel formato fumettistico, dato che diverse parti, come ad esempio l’esplorazione dei dungeon, vengono riadattate per funzionare al meglio anche in questo linguaggio. Il manga è attualmente ancora in corso anche in Giappone ed è al momento composto da 7 volumi pubblicati in Italia dalla casa editrice J-Pop.

Final Fantasy Lost Stranger

Non poteva mancare nemmeno Final Fantasy all’appello delle trasposizioni in formato manga. In realtà in Italia sono molto poche quelle arrivate, e bisogna ammettere che queste sono state in numero molto minore rispetto ad altri famosi RPG come Dragon Quest anche in Giappone. Final Fantasy Lost Stranger è di sicuro la versione a fumetti più recente, e in realtà non è tratta da nessun videogioco della saga. Il genere di questo fumetto è quello degli Isekai, ossia dei mondi paralleli, un tipo di storia che negli ultimi anni sta spopolando in Giappone e che vede una persona normale del nostro mondo improvvisamente portata in un’altra dimensione. In questo caso il protagonista è un giovane dipendente di Square Enix che da bambino era un grande appassionato di Final Fantasy e che sogna di poter lavorare al nuovo capitolo della saga. Insieme a lui lavora anche la sorella nel reparto marketing dell’azienda, anch’essa appassionata del JRPG grazie al fratello. I due vengono però coinvolti in un incidente stradale, ma al loro risveglio si ritrovano in un mondo fantasy pieno di Chocobo, Moguri e mostri di vario tipo. Ben presto i due capiscono di essere finiti in un mondo che sembra funzionare con le regole dei vari Final Fantasy. La serie è ancora in corso in Giappone e attualmente in Italia è pubblicata da J-Pop che ha fatto uscire i primi 5 volumi.

Monster Hunter

Anche Monster Hunter, dato il successo ottenuto in Giappone, ha diversi manga all’attivo, alcuni dei quali giunti sino a noi. Il primo manga è Monster Hunter Orage, mini serie realizzata da Hiro Mashima, autore di Fairy Tail e del recente Eden’s Zero che è stata pubblicata da Star Comics in Italia in una nuova edizione composta da due corposi volumi. J-Pop ha invece portato nel nostro paese altre due storie chiamate Monster Hunter Flash e Monster Hunter Episode, il primo tratto da alcuni romanzi usciti in Giappone, mentre il secondo è ispirato dalle avventure di alcuni giocatori giapponesi narrate all’interno di un famoso forum di appassionati. Entrambi questi manga sono conclusi e già pubblicati completamente in Italia.

Granblue Fantasy

Il famoso RPG mobile con elementi gacha di Cygames, oltre a una famosa versione animata con già due stagioni all’attivo, ha anche una serie a fumetti che ripercorre le vicende dall’inizio della storia di Gran, Lyria e tutti i tantissimi personaggi che popolano questo mondo. Il manga è composto in totale da 7 volumi, che ripercorrono soltanto le prime saghe principali viste nel videogioco e nell’anime. Non è escluso che ben presto arrivi una nuova serie a fumetti che continui da dove questa si è fermata. In Italia Granblue Fantasy è stato pubblicato dall’etichetta Planet Manga della casa editrice Panini Comics.

Resident Evil: Heavenly Island

Dopo film live-action e in CG, e una futura serie su Netflix, non poteva mancare anche un manga nel curriculum di Resident Evil. Resident Evil: Heavenly Island è uno spin-off con protagonista Claire Redfield che si ricollega anche a Resident Evil 6 e Revelations 2. La storia è ambientata su un’isola tropicale chiamata Sonido de Tortuga, dove viene registrato un programma chiamato Idol Survival, dove diverse ragazze in costumi succinti si sfidano in diversi giochi. Quello che però la troupe del programma non sa, è che l’isola è ora infestata da zombie e altri B.O.W. letali. Claire Redfield sarà inviata per investigare su questo nuovo caso insieme alla collega Inéz Diaco. Il manga è stato pubblicato in Italia da Planet Manga e conta in totale 5 volumi.

