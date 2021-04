Migliori hard disk esterni per PS5 | Aprile 2021

Ci è voluto qualche mese, ma alla fine ce l’abbiamo fatta: con il più recente aggiornamento, Sony ha introdotto la possibilità di archiviare i giochi PS5 sulla sua PlayStation 5 servendosi anche di hard disk esterni – una funzionalità che, in precedenza, era limitata solo ai giochi di PS4 in retrocompatibilità. Questo significa che, in caso aveste bisogno di liberare un po’ di spazio sul vostro SSD, potreste decidere di spostare i vostri giochi sull’hard disk collegato tramite USB, salvo poi trasferirli di nuovo su SSD per avviarli.

Come orientarsi, allora, tra i tanti hard disk esterni per console presenti sul mercato? Abbiamo selezionato per voi quelli più affidabili e dalle performance migliori, ideali per gestire con dinamismo e rapidità i vostri giochi PS5 e per non trovarvi mai con l’acqua alla gola per quanto riguarda lo spazio libero della vostra console.

Ecco, allora, i migliori hard disk esterni per PS5 che potete trovare sul mercato.

I migliori hard disk esterni per PS5

Seagate marchiato PlayStation

La soluzione ufficiale

Anche il marchio Seagate ha bisogno di poche presentazioni, quando si tratta di archiviazione, ed è il motivo per cui il marchio ha realizzato una serie di hard disk esterni su licenza ufficiale per PlayStation 4 (ma che va benissimo, ovviamente, anche per PS5). In tagli da 2 TB e con velocità di lettura da 120 Megabyte al secondo, potete decidere di risparmiare qualcosa optando per il sobrio design all-black, o di spendere qualcosa in più in cambio di puro stile, scegliendo ad esempio la versione dedicata a The Last of Us – Parte II.

Western Digital Element da 4 TB

Per chi vuole tanto spazio

Iniziamo con Western Digital Element, un hard disk esterno da 2,5″ noto non solo per la sua solidità e l’assoluta affidabilità, ma anche per la sua enorme capacità: parliamo di ben 4 TB di spazio di archiviazione, con quindi la possibilità di salvare davvero tantissimi giochi con cui divertirvi. Inoltre, l’hard disk è dotato di una porta di collegamento USB 3.0, per sfruttare la velocità del più recente standard (che trovate, infatti, anche su PS5).

Toshiba da 2 TB

Sobrio e affidabile

Un’altra soluzione proposta a un prezzo davvero ottimo (ed estremamente portatile) è rappresentata dall’hard disk esterno Toshiba. Dotato a sua volta di USB 3.0, questo supporto di archiviazione esterna ha un taglio da 2 TB e vi permette di accedere ai vostri dati con una lettura pari a 540 Megabyte al secondo. Una soluzione che, nonostante il costo accessibile, vi permette di poter contare su robustezza e qualità, oltre che su grande velocità.

WD Gaming Drive da 2 TB

Affidabile e capiente

Western Digital è un marchio che assicura affidabilità, quando si tratta di supporti per l’archiviazione, e anche il suo WD Gaming Drive non fa eccezione: questo hard disk esterno 2,5 può essere collegato con USB 3.0 alla vostra console, per il massimo della velocità, e vi permette di memorizzare videogiochi per 2 TB, consentendovi così di estendere sensibilmente la vostra libreria già installata e pronta all’uso – il che è valido anche per la retrocompatibilità di PS5, dal momento che l’hard disk viene venduto come raccomandato per console PlayStation.

Toshiba Canvio Gaming

Affidabilità per videogiocatori

Un’alternativa da gaming realizzata da Toshiba è il modello Canvio: questo hard disk esterno da 2,5″ vi permette di archiviare 2 TB di dati e ha una velocità di lettura da 530 Gigabyte al secondo, consentendo di accedere rapidamente ai vostri videogiochi preferiti. Il supporto è stato testato per garantire la compatibilità sia con PlayStation che con Xbox, quindi il suo acquisto rappresenta una scelta di affidabilità e qualità.

WD My Book da 8 TB

Per chi vuole tanto, tanto spazio

Chiudiamo la nostra selezione dei migliori hard disk esterni per console segnalandovi la proposta di Western Digital My Book: meno portatile delle altre soluzioni, ma ideale per chi non ha in piano di spostare di frequente la console o di portare i giochi a casa degli amici, questo hard disk esterno da 3,5″ ha una capacità di archiviazione mostruosa, pari ad addirittura 8 TB. Si tratta del taglio massimo consentito su PS5, perfetto per i giochi più pesanti che magari non volete prendervi la sbriga di riscaricare, in caso doveste liberare spazio sulla console.

Come scegliere un hard disk esterno per PS5

Ci sono diversi fattori di cui tenere conto quando si decide di affidarsi a un hard disk esterno per la vostra PS5. Per capire quale sia quello che faccia per voi, vi guidiamo con alcune indicazioni utili.

La capacità

Il primo elemento da tenere in considerazione è senza ombra di dubbio la capacità. Se siete persone che scaricano una quantità generosa di giochi, ma non esorbitante, potreste orientarvi su tagli da 1 TB o 2 TB aggiuntivi, perché rischiereste di spendere più soldi per dello spazio che magari non utilizzereste mai, nella realtà dei fatti.

Diverso, il discorso, qualora teneste sempre installati tutti i vostri giochi: in quel caso, il consiglio è quello di affidarvi a tagli più generosi, dai 4 TB in su, per assicurarvi di non trovarvi a dover cancellare qualcosa anche dopo aver fatto ricorso all’hard disk esterno.

Ricordate che PlayStation 5 permette hard disk esterni fino a 8 TB, quindi non puntate su soluzioni più grandi, perché rimarreste delusi.

La velocità di lettura

Quando selezionate il vostro hard disk esterno per console dei sogni, tenete sempre conto della velocità di lettura. Una soluzione all’apparenza molto economica potrebbe esserlo perché ha una velocità in Megabyte al secondo molto limitata — e questo potrebbe creare problemi alla vostra esperienza di gioco. Se non siete sicuri della velocità ideale per la vostra console, il consiglio è di attenervi ai prodotti su licenza ufficiale per la vostra piattaforma — che consentono di sfruttarne al meglio e pienamente le caratteristiche.

Ergonomia

Che ci crediate o no, anche il fattore ergonomia e portabilità è assolutamente da tenere in conto, quando scegliete il vostro hard disk esterno da affiancare a PlayStation 5. Il primo motivo è che il dispositivo diventerà una vera e propria appendice della console: se doveste acquistarne uno troppo grande per la vostra postazione, difficilmente sarete soddisfatti della disposizione finale – quindi molto meglio valutare prima.

Oltretutto, considerate se spostate spesso PS5 (se, ad esempio, siete pendolari e la portate con voi), o se siete soliti portare i giochi dai vostri amici. In quel caso, la soluzione migliore è senza ombra di dubbio la più portatile, in modo che possiate infilare l’hard disk esterno in una borsa senza eccessivi ingombri.

I marchi contano

A volte un marchio noto porta ad un prezzo più alto rispetto a prodotti meno noti, ma la verità è che quando si tratta di prodotti che devono essere affidabili, il marchio conta. Optate per firme che garantiscono una durata nel tempo, perché sono specializzati nella realizzazione di supporti di memoria esterna. Altre soluzioni, per quanto più economiche, potrebbero non garantire la stessa longevità — e non sareste felici di trovarvi con un hard disk che non funziona più e tanti giochi da riscaricare.