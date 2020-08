Le migliori cuffie gaming per PS4 | Settembre 2020

È ormai noto che possedere delle cuffie da gaming di qualità può fare davvero la differenza per la nostra esperienza di gioco dato che spesso e volentieri le sole casse della TV non riescono a soddisfare pienamente le proprie esigenze sonore, senza contare il fatto che potremmo desiderare un isolamento acustico che ci permetta di immergerci completamente all’interno del mondo dei vari videogiochi che andremo ad affrontare. Inoltre, bisogna considerare anche la presenza del microfono, indispensabile per comunicare in modo chiaro con i nostri amici durante le partite più concitate e non solo.

Tuttavia, le proposte sul mercato sono davvero tante ed un utente alle prime armi può rimanere letteralmente spiazzato dalla quantità di cuffie da gaming per PS4 presenti in commercio. Proprio per venirvi incontro, abbiamo stilato un elenco di headset da gaming adatti per essere impiegati con la vostra amata console allo scopo di indirizzarvi al modello più adatto alle vostre esigenze e prendendo in considerazione una serie di parametri spiegati più nel dettaglio nella parte finale di questo articolo.

Tra i vari retailer sulla piazza abbiamo scelto Amazon, il noto portale di Jeff Bezos ormai sinonimo di qualità e con un servizio di assistenza eccellente che potrà risolvere qualsiasi vostro problema. Questa pagina sarà aggiornata a cadenza mensile per riflettere l’andamento del mercato, quindi vi consigliamo di consultarla con regolarità per non perdervi le ultime novità.

Le migliori cuffie gaming per PS4

Astro Gaming A50 – Le migliori cuffie gaming per PS4 wireless

Indubbiamente costose, le Astro Gaming A50 sono consigliate senza alcun indugio a qualsiasi videogiocatore che desideri avere il meglio attualmente disponibile sul mercato per divertirsi alla grande con la propria PlayStation 4. Grazie al sistema audio astro v2, questo headset garantisce alti cristallini, medi controllati e bassi privi di distorsioni. Le cuffie supportano la tecnologia Dolby Surround 7.1 per consentire al suo utilizzatore di sentire in modo nitido la provenienza di ogni singolo suono, ottenendo il massimo coinvolgimento durante le azioni di gioco. I padiglioni, molto comodi, consentono di avere un incredibile comfort alle proprie orecchie anche durante le sessioni più lunghe. A questo proposito, la batteria integrata garantisce oltre 15 ore di autonomia, quindi non avremo paura di essere abbandonati proprio nel corso di un momento importante delle nostre partite. Se ancora non foste soddisfatti, è possibile acquistare separatamente un Mod Kit per migliorare ulteriormente l’isolamento sonoro e la comodità complessiva.

» Clicca qui per acquistare le Astro Gaming A50

Sony Platinum Wireless Headset – Le migliori cuffie gaming per PS4 wireless proprietarie

Sony produce direttamente un paio di cuffie di fascia alta da utilizzare con la sua popolarissima console che, grazie all’implementazione della tecnologia 3D Audio, consente di immergersi completamente nei mondi virtuali, soprattutto se utilizzate in abbinamento al visore per la realtà virtuale PlayStation VR. Il dispositivo è dotato di un microfono nascosto ed integrato, ideale per giocare comodamente online con i propri amici. Inoltre, è possibile scaricare un’applicazione da PlayStation Store che applicherà automaticamente dei profili specifici per ogni titolo o genere.

» Clicca qui per acquistare le Sony Platinum Wireless Headset

Astro Gaming A40 TR – Le migliori cuffie gaming su filo con amplificatore esterno

Così come le Astro Gaming A50 dominano la classifica wireless, la relativa controparte con filo, Astro Gaming A40 TR non può di certo sfigurare grazie alla presenza del MixAmp Pro TR, una vera e propria scheda audio esterna con due ampie rotelle che permettono di regolare in modo perfetto il bilanciamento delle cuffie per adattarlo a qualsiasi titolo a cui starete giocando. La qualità audio è assicurata dal sistema ASTRO Audio V2 che offre una qualità di livello professionale, mentre il supporto a Dolby Audio consente di ottenere un’elevata chiarezza, con bassi nitidi e alti cristallini in modo da non perdere alcun dettaglio. Il microfono unidirezionale ad alta sensibilità può essere posizione su entrambi i lati della cuffia, assicurando massima flessibilità e comfort. Il dispositivo è compatibile con un Mod Kit che trasforma A40TR da una cuffia con microfono open-back ad una cuffia con microfono closed-back da torneo con isolamento dai rumori.

» Clicca qui per acquistare le Astro Gaming A40 TR

HyperX Cloud Revolver S – Le migliori cuffie gaming per PS4 su filo

HyperX, marchio di Kingston dedicato al mondo del gaming, è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico grazie alla commercializzazione di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Proprio in quest’ambito si inseriscono le HyperX Cloud Revolver S, cuffie davvero molto versatili in quanto supportano la tecnologia Dolby 7.1 Surround Sound in grado di connettersi sia a PlayStation 4 che al PC di casa tramite tre diversi tipi di connettori: USB, jack da 3,5mm e dual jack da 3,5 mm. L’headset è inoltre dotato di un mixer USB contenente una propria scheda audio incorporata e controlli appositi per gestire il surround virtual Dolby 7.1. Il comfort è garantito da padiglioni in memory foam di elevata qualità, mentre la nitidezza delle chat vocali è garantita da un microfono con cancellazione digitale del rumore certificato TeamSpea e Discord.

» Clicca qui per acquistare le HyperX Cloud Revolver S

Sennheiser GSP 500 – Le migliori cuffie gaming per PS4 di design

Sennheiser è una nota compagnia tedesca conosciuta per i suoi prodotti audio di qualità e le cuffie gaming Sennheiser GSP 500 non costituiscono certo un’eccezione a questa regola. L’headset è dotato di un design molto pulito ed elegante che si differenzia dalla stragrande maggioranza delle proposte sul mercato. Non si tratta solo di una velleità estetica, dato che i padiglioni ergonomici aperti ed il sistema di cerniere avanzato assicurano un comfort assolutamente superbo. In particolar modo, la funzione di pressione regolabile sull’archetto fornisce una vestibilità personalizzabile in base alle diverse dimensioni della testa. I driver possiedono un rapporto tra medi, bassi e alti equilibrato ed in grado, perciò, di riprodurre la musica e gli effetti in maniera molto accurata e coinvolgente. Il microfono è caratterizzato dalla tecnologia noise-cancelling e basta alzarlo per attivate la funzione Mute.

» Clicca qui per acquistare le Sennheiser GSP 500

HyperX Cloud Alpha – Le migliori cuffie gaming per PS4 di fascia media su filo

Scendiamo un gradino più in basso addentrandoci nella fascia media, quindi sugli headset che costano circa 100 euro o meno, con le HyperX Cloud Alpha, cuffie dotate di driver dinamici da 50mm con magneti al neodimio in grado di fornire un’elevata limpidezza ai suoni eliminando le distorsioni. I padiglioni in pelle sintetica assicurano un buon isolamento passivo, mentre la robustezza è garantita dall’archetto in alluminio. Il microfono è scollegabile, così come i cavi intrecciati – questi ultimi dotati di comodi controlli audio. Si tratta di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per chi preferisce contare sull’affidabilità di un headset su cavo.

» Clicca qui per acquistare le HyperX Cloud Alpha

Logitech G433 – Le più comode cuffie gaming per PS4 di fascia media

Se siete dei veri appassionati e giocate ogni giorno per diverse ore con la vostra PlayStation 4, avrete sicuramente bisogno di cuffie che offrano un elevato comfort e le Logitech G433 sono proprio quello che fa per voi. Grazie al loro rivestimento in tessuto leggero, idrorepellente ed antimacchia, l’headset assicura la massima comodità in qualsiasi situazione. Le cuffie sono equipaggiate con driver Audio Pro-G da 40 mm per un’ottima qualità di ascolto con supporto al posizionamento audio DTS 7.1. La dotazione è completata dal microfono a braccio con soppressione del rumore, rimovibile e convertibile, che garantisce chat vocali cristalline con i nostri amici e compagni di squadra. Il collegamento alla console, o, meglio, al joypad, avviene tramite il classico cavo con jack da 3,5mm.

» Clicca qui per acquistare le Logitech G433

HyperX Cloud Flight – Le migliori cuffie wireless per PS4 di fascia media

HyperX offre le ottime HyperX Cloud Flight, cuffie wireless che vi consentono di sbarazzarvi dei limiti imposti dalla connessione via cavo e godervi la possibilità di muovervi liberamente senza perdita di qualità audio, grazie ad una connessione wireless a bassissima latenza ottimizzata per il gaming. Nonostante ciò, la durata della batteria è incredibilmente lunga, arrivando sino a 30 ore di autonomia. Il telaio realizzato in acciaio ed una struttura generale molto solida garantiscono un’elevata longevità del prodotto. Particolarmente utile la possibilità di ruotare i padiglioni di 90° così da assumere una posizione comoda intorno al collo durante le pause. Questi ultimi, inoltre, offrono alcuni pulsanti utili per la gestione degli effetti LED, il silenziamento del microfono, l’accensione ed il volume. Il microfono, con cancellazione del rumore, è di elevata qualità ed ha conseguito la certificazione TeamSpeak e Discord.

» Clicca qui per acquistare le HyperX Cloud Flight

Sony Gold Wireless Headset – Le migliori cuffie gaming per PS4 di fascia media proprietarie

Così come il precedente Platinum Wireless Headset, anche questo Gold Wireless Headset viene prodotto direttamente dalla casa madre, Sony. Proprio per questo motivo condivide alcune funzionalità con il suo fratellino maggiore, come la compatibilità con l’app che consente di accedere a diversi preset per alcuni giochi e generi ed un design ottimizzato per favorire l’utilizzo insieme al visore Playstation VR. Sono presenti ben due microfoni nascosti per la cancellazione del rumore esterno. La qualità è generalmente buona per quanto riguarda l’ambito gaming e le principali differenze rispetto al modello più costoso sono da ricercare nella mancanza del supporto all’audio 3D e dei driver da 50 mm.

» Clicca qui per acquistare le Sony Gold Wireless Headset

HyperX Cloud Stinger Core – Le migliori cuffie gaming per PS4 economiche

Se non avete a disposizione un budget abbastanza elevato per acquistare una delle precedenti proposte, potreste buttarvi sulle HyperX Cloud Stinger Core, soluzione entry level ottime per gli appassionati di gaming che vorrebbero avere un’ottima qualità audio. L’audio generato dei drivers da 40mm saprà immergervi nell’azione ed il microfono flessibile dotato di cancellazione del rumore vi assicurerà un canale di comunicazione chiaro e limpido con i membri del vostro team e, grazie alla funzionalità “Swivel To Mute”, potrete silenziare il microfono semplicemente ruotandolo verso l’alto. Il comfort è assicurato dalla presenza di padiglioni soffici e traspiranti per giocare per ore in comodità.

» Clicca qui per acquistare le HyperX Cloud Stinger Core

Come scegliere le cuffie da gaming per PS4

Compatibilità

Il primo parametro da tenere in considerazione è ovviamente dato dalla compatibilità delle cuffie da gaming scelte con PS4. Non importa quale variante possediate (PS4 standard, PS4 Slim, PS4 Pro), dato che le caratteristiche tecniche, almeno a livello di headset da gaming, sono praticamente le stesse. Soprattutto nel caso delle cuffie wireless, è fondamentale che siano state progettate specificatamente per essere impiegate con la console di casa Sony, mentre con quelle su cavo dovreste andare piuttosto sul sicuro, data la presenza del consueto jack da 3,5mm sul DualShock 4. Per quanto riguarda le cuffie da gaming wireless dovreste inoltre verificare elementi quali la durata della batteria e la portata del segnale, nonché la sua resistenza ad eventuali interferenze elettromagnetiche.

Microfono

Come ben saprete, i gamer giocano (e molto!) online ed è indubbiamente necessario un mezzo per comunicare in modo cristallino con i nostri amici e compagni di squadra. Il microfono delle vostre cuffie da gaming può essere retrattile, disattivabile con un solo gesto, fisso o rimovibile, ma la vera caratteristica fondamentale è che sia dotato di un qualche tipo di tecnologia di noise cancelling in grado di attenuare, o addirittura cancellare, eventuali rumori indesiderati di sottofondo e far sentire agli altri solo la vostra voce. Molto importante è anche la tipologia, in quanto i migliori sono unidirezionali, o a cardioide, dato che sono in grado di catturare solo i suoni provenienti di fronte a loro ed offrire, in tal modo, un’ottima cancellazione naturale dei rumori ambientali senza dover far affidamento a tecnologie attive.

Qualità sonora

Ovviamente, trattandosi di cuffie da gaming, è fondamentale che i dispositivi siano in grado di riprodurre fedelmente tutti i suoni e musiche presenti nel titolo a cui stiamo giocando. A questo scopo, i driver presenti all’interno dei padiglioni dovrebbero avere un diametro di 40mm o superiore, permettendo di separare le varie frequenze in modo chiaro e distinto, a tutto vantaggio del coinvolgimento complessivo. Per migliorare ulteriormente la percezione spaziale, le cuffie da gaming per PS4 potrebbero offrire il supporto a qualche tipo di tecnologia di suono surround, ad esempio Dolby e DTS che, grazie a complessi calcoli matematici, riescono a darvi l’illusione di un suono 3D e permettono di capire con maggiore precisione la direzione dei suoni. Questo, ad esempio, vi sarà particolarmente utile nei videogiochi dove la reattività è fondamentale e comprendere da dove proviene il colpo di un avversario potrebbe fare la differenza tra una vittoria ed una sconfitta.

Funzioni

Le cuffie da gaming per PS4 dovrebbero consentire di accedere a diverse funzioni in maniera molto rapida, dato che i veri gamer non hanno certo tempo da perdere durante le fasi di gioco più concitate. Fondamentale la possibilità di regolare al volo il livello del volume e disattivare o riattivare il microfono. Eventualmente potrebbe essere molto utile bilanciare al meglio la chat vocale ed il volume di gioco ed attivare o meno gli effetti surround, nel caso il vostro headset disponga di tale tecnologia.

Isolamento acustico

Per immergersi completamente all’interno dei mondi virtuali è fondamentale che riusciate a sentire solo il gioco e nient’altro. Per questo motivo è molto importante che i padiglioni delle vostre cuffie da gaming per PS4 offrano un ottimo isolamento acustico, in grado di estraniarvi completamente dal mondo esterno. A questo scopo, i padiglioni dovrebbero possedere un design a dinamica chiusa, quindi completamente privi di qualsiasi foro che consenta ai suoni esterni di entrare (e viceversa), ed una struttura over ear, in grado di avvolgere totalmente le vostre orecchie.

Costruzione

Dopo le caratteristiche squisitamente tecniche, ora passiamo ad analizzare quelle più pratiche e fisiche, partendo dai materiali impiegati per la costruzione delle cuffie da gaming per PS4. I modelli più economici hanno un telaio realizzato prevalentemente in plastica, ma, salendo di qualità, nonché di costo, vedremo la comparsa di alternative più resistenti e durevoli nel tempo, come ad esempio l’alluminio, che possiede anche l’utile proprietà di essere molto leggero. Proprio il peso è un altro fattore da considerare, in quanto si tratta di un oggetto che porterete per svariate ore sulla vostra testa e non vorrete di certo sentire costantemente qualcosa che schiaccia il vostro cranio.

Dopo la struttura portante del telaio, è bene considerare la realizzazione dei padiglioni, in modo particolare soffermandosi sull’imbottitura, che può partire dalla semplice spugna per arrivare a modelli più prestigiosi dotati di memory foam, un composto viscoelastico realizzato principalmente da poliuretano in grado di adattarsi perfettamente alla forma delle vostre orecchie e che non si deforma nel corso del tempo, ed i materiali usati per la parte esterna, spesso e volentieri di pelle sintetica o, nel migliore dei casi, in qualche sorta di tessuto traspirante, quest’ultimo particolarmente utile in estate in quanto non favorisce la sudorazione.