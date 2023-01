MicroSD SanDisk per Nintendo Switch da 512 GB al prezzo più basso di sempre!

Avete bisogno di più spazio sulla vostra Nintendo Switch? Oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere la microSD SanDisk da 512 GB a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La microSD SanDisk da 512 GB per Switch è un dispositivo di archiviazione esterno progettato per essere utilizzato con la console Nintendo. Presenta una colorazione verde con una foglia in bella vista e offre prestazioni ottimali per il caricamento ed il salvataggio dei dati, con velocità massime di 100MB/s in lettura e 90MB/s in scrittura.

La microSD SanDisk da 512 GB per Nintendo Switch permette di trasferire i giochi dalla memoria interna della console a quella esterna, liberando spazio sulla console stessa. Inoltre, consente di salvare video, screenshot, dati di aggiornamento software e DLC.

Solitamente la microSD SanDisk da 512 GB per Switch viene proposta a 175,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 76,39€, con uno sconto del 15%, pari a un risparmio reale di quasi 14€. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere una microSD in grado di ampliare notevolmente lo spazio di archiviazione sulla vostra Nintendo Switch risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

