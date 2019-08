Metal Gear Solid: disponibile la colonna sonora in vinile da collezione

Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, la speciale colonna sonora in vinile di Metal Gear Solid è ufficialmente disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale del produttore, Mondo.

Il cofanetto, già sold-out in edizione nera e ancora disponibile in verde, include due dischi in vinile checontengono i celebri brani della colonna sonora del gioco. A contenerli, una confezione speciale con delle illustrazioni di Solid Snake – avvolto da due serpenti gemelli – di Gray Fox in formato Cyborg Ninja e dei membri di Fox-Hound, rappresentati dagli animali dei loro nomi in codice.

Il prezzo della speciale colonna sonora ammonta a $35, mentre il prezzo per la spedizione per l’Italia (da sommare a quello di listino) non include eventuali tasse.

Siete soliti collezionare prodotti dedicati ai vostri videogiochi preferiti?