MementoMori AFKRPG | Recensione – Solo bello da vedere o c’è di più?

Ci ritroviamo nella nostra rubrica dedicata ai titoli mobile, dove prendiamo in analisi i titoli più interessanti o particolari che arrivano dall’universo di smartphone e tablet.

Da qualche tempo, la nostra attenzione era caduta su MementoMori AFKRPG, un titolo altamente pubblicizzato sugli store, che ci aveva intrigati grazie al suo splendido character design e alla promessa di una storia memorabile.

Finalmente, il gioco è stato reso disponibile sugli store Android e iOS, ma ne è valsa davvero la pena? Scopriamolo insieme nella nostra recensione.

Un mondo maledetto

La storia di MementoMori AFKRPG (che chiameremo solamente MementoMori d’ora in poi) è piuttosto classica nelle sue premesse. Il mondo è afflitto da potenti maledizioni, che hanno colpito ogni parte del globo. La Chiesa dà la colpa di questa situazione a delle ragazze definite “Streghe”: si tratta di persone apparentemente normali, che sono state però corrotte da una misteriosa “Chaos Energy”.

Noi andremo ad impersonare lo “Staff Wielder”, un’entità superiore in grado di salvare queste ragazze dalla persecuzione, di purificarle e di porre fine alle maledizioni che stanno attanagliando il mondo di gioco.

Se la storia non vi sembra particolarmente originale o elaborata, avete assolutamente ragione: MementoMori non brilla certamente sotto questi aspetti, limitandosi a proporre una narrativa sì solida ma priva di particolari guizzi creativi.

Se vi piacciono le visual novel (in tal caso, avete già recuperato l’ottimo Digimon Survive? Lo trovate su Amazon), comunque, la storia potrebbe appassionarvi, grazie anche e soprattutto alle protagoniste: ciascuna delle ragazze presenti nella storia ha un approfondimento sul suo vissuto personale, rendendo quindi tutte le protagoniste dotate di una personalità unica, e risulta facile affezionarsi a loro.

La trama lascia a desiderare, ma le protagoniste sono ben caratterizzate.

Sicuramente, ci saremmo aspettati di più sul fronte narrativo, visto che era proprio questo uno degli aspetti principali su cui aveva puntato il marketing del gioco. Al momento, non sappiamo se la storia verrà ulteriormente approfondita con aggiornamenti in futuro; in questo caso, ci sarebbe la possibilità di aggiustare il tiro, andando ad approfondire il mondo di gioco e la trama, che al momento risultano piuttosto spogli e soltanto un pretesto per gettare nell’azione le eroine di MementoMori.

Se sotto il profilo narrativo, dunque, le promesse sono state disattese, sotto il profilo tecnico invece il gioco è davvero bello da vedere grazie al meraviglioso character design e alle splendide illustrazioni che fanno da sfondo alle battaglie. Se siete appassionati di fumetto e animazione nipponica, vale la pena giocare MementoMori anche solo per godere di questo aspetto del gioco, che è sicuramente quello su cui è stato messo più impegno da parte degli sviluppatori, insieme al comparto audio.

Anche sotto il profilo della colonna sonora, infatti, MementoMori riesce a stupire grazie ad una OST degna dei migliori JRPG, con brani che vi entreranno nel cuore e che continuerete a ricordare anche una volta finita la vostra avventura con il gioco. Da notare in positivo c’è anche il lavoro svolto dalle VA: il cast fornisce delle prove più che soddisfacenti, e la caratterizzazione di ciascun personaggio ne giova molto.

Non mancano le attività secondarie.

Un RPG senza impegno

Veniamo ora al gameplay di MementoMori. Se avete familiarità con la formula AFKRPG, sapete benissimo a cosa state andando incontro; in caso contrario, eccovi una spiegazione sintetica.

In buona sostanza, MementoMori è un RPG in cui il gioco pensa a tutto, o quasi. Voi dovrete costruire il vostro party, scegliendo tra le diverse streghe a disposizione (che ovviamente potete ottenere tramite un gacha, ma ci arriveremo).

Una volta fatto questo, potrete equipaggiarle con oggetti ed armi, ma anche su questo il gioco penserà a tutto alla semplice pressione del tasto “Equip All”: non dovrete quindi pensare più di tanto al migliore equipaggiamento possibile, perché il gioco ha già la risposta per voi.

Ed è anche logico che sia così, dando che le battaglie non richiederanno alcun input da parte vostra. Nella modalità principale, denominata semplicemente “Quest”, vi basterà dare avvio alla battaglia ed il gioco farà tutto da solo. Vedrete gli attacchi del vostro team e vedrete diminuire la salute delle vostre eroine e degli avversari, ma è tutto qui. Non a caso sarà possibile, dopo poche missioni, aumentare la velocità delle scene di battaglia o anche saltarle completamente.

Dopo la battaglia, riceverete punti esperienza ed altre ricompense. Ovviamente, potrete fare aumentare di livello il vostro party, ed anzi è una delle poche cose che dovrete tassativamente fare voi, perché altrimenti vi ritroverete bloccati dopo poche missioni. Il gioco, in effetti, tende a salire molto di difficoltà dopo i primi capitoli, e vi capiterà che il vostro party venga sconfitto più e più volte in una missione.

Sulla mappa incontreremo numerosi avversari.

Come rimediare al problema, visto che il gioco scorre praticamente in autonomia? Innanzitutto, le ragazze saranno sempre impegnate in battaglie off-screen, che permetteranno di accumulare risorse per farle salire di livello e per migliorare il loro equipaggiamento, anche quando voi state facendo altro o, semplicemente, non state giocando.

Questo modo di farmare non è solo particolarmente utile, ma è anche furbo, perché permette di evitare che il giocatore si annoi a causa delle ore necessarie per il grinding. Se la vostra squadra attualmente non è al livello giusto per una missione e non sapete come proseguire, potrete semplicemente aspettare qualche ora e poi farle salire di livello.

A fare da contorno alla modalità principale ci sono altre sezioni del gioco: ci sono le immancabili ricompense giornaliere, per incentivare l’utilizzo continuo del gioco, così come un inventario e l’immancabile gacha, che analizzeremo a breve.

La sezione “Trials” è quella più interessante, perché contiene delle vere e proprie modalità secondarie. In particolare, “Cave of Space-Time” (attualmente in manutenzione) e “Tower of Infinity” sono due sfide volte a testare il livello del nostro team, con la promessa di potenti equipaggiamenti come ricompensa. Le battaglie funzionano allo stesso modo, con un cambiamento che è solo scenico: nella caverna stiamo esplorando un labirinto e nella torre stiamo risalendo, appunto, una torre.

C’è anche una terza modalità degna di nota, “Fountain of Prayers”. In essa, potremo mandare in spedizione i nostri personaggi per compiere delle missioni, rendendoli inutilizzabili per un certo quantitativo di tempo. Anche in questo caso, lo scopo è ottenere ricompense. Si tratta di buoni riempitivi, che serviranno perlopiù nei momenti di stallo della campagna principale.

Dobbiamo ammetterlo, la formula di gioco di MementoMori è particolare: non è certamente il primo gioco ad adottare questo modello, ma è chiaro che si indirizza ad una specifica nicchia di pubblico.

Se vi piace l’idea di seguire una storia decente (ma non eccelsa) e di avere un gameplay che vi vedrà passivi per la maggior parte del tempo, potete dare a MementoMori una possibilità. Chiaramente, se il vostro ideale di RPG è quello più classico, dove si spremono ore per creare il party ideale ed il combattimento è profondamente strategico (in questo caso, potreste fare un pensierino all’imminente Tactics Ogre Reborn, lo trovate su Amazon), MementoMori non farà per voi e con quello che offre vi annoierete dopo poco tempo.

Microtransazioni

Non potevano mancare le microtransazioni, relegate alla sezione “Invoke”, dove sostanzialmente è possibile spendere denaro per ricevere nuovi personaggi, con i soliti livelli di rarità e tutto quello che ormai è lecito aspettarsi da un gacha.

Fortunatamente, MementoMori non è particolarmente avido: non vi verrà proposto ossessivamente di spendere denaro, né ne avrete mai davvero bisogno, perché livellando bene il vostro party sarete sempre in grado di rispondere alle sfide che il gioco propone.

Posso davvero giocarci gratuitamente?

Sì, MementoMori può tranquillamente essere giocato senza spendere un solo euro.