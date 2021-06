MediaWorld: 4 giorni di offerte tech incredibili per il Red Weekend

È quasi giunto il fine settimane e, a quanto pare, la nota catena MediaWorld ha lanciato per l’occasione una promozione imperdibile, chiamata Red Weekend, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti con consegna gratuita sino a domenica 6 giugno. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tra i tanti articoli proposti dal portale, che spaziano dagli smartphone ai PC Desktop, tablet e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo il notebook gaming LENOVO Legion 7, che potete portarvi a casa a soli 2.499€, rispetto ai 2.999€ di listino, per un risparmio reale di 500€.

Il notebook gaming LENOVO Legion 7 è equipaggiato con un monitor 15,6″ IPS in full HD, mentre ad animare il computer portatile è presente un processore Intel Core i7-10875H di decima generazione, dotato di otto core e sedici thread, accompagnato dalla scheda grafica NVIDIA RTX 2070 Super con 8 GB di memoria GDDR6 che garantisce performance ottimali anche con i videogiochi più recenti con il supporto agli effetti ray tracing in tempo reale.

Per prestazioni ancora migliori, Lenovo ha deciso di installare nel notebook un SSD da 500GB. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM da 3200MHz, mentre gli input sono affidati a una tastiera retroilluminata con layout interamente in italiano.

Le offerte incluse in questo Red Weekend di MediaWorld sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

