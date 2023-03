Mass Effect, come fosse un gioco alla Diablo, è affascinante

I fan di BioWare non hanno mai dimenticato uno dei suoi giochi più celebri, ossia Mass Effect, tanto che ora qualcuno ha deciso di donare al titolo sci-fi una visuale del tutto inedita.

Chiunque abbia giocato la saga originale anche nella recente versione riveduta e corretta (che potete recuperare su Amazon), sa quanto ci sia ancora da discutere sulla saga.

Mentre BioWare ha voluto condividere di recente un folle finale alternativo di Mass Effect 3 ad anni di distanza, è ora il turno di una creazione dei fan realmente sorprendente.

Dopo che un altro big aveva ricevuto tempo fa lo stesso trattamento, ossia Dead Space, tocca infatti proprio a Mass Effect essere trasformato in un titolo isometrico alla Diablo.

Come riportato anche da DSO Gaming, il bravissimo Flurdeh ha pubblicato un nuovo video che mostra come sarebbe potuto apparire Mass Effect con una visuale isometrica.

Per creare questo video, Flurdeh ha utilizzato il Tilt Shift per trasformare la cittadella di Mass Effect, Omega e altri luoghi iconici del gioco in veri e propri mondi in miniatura.

Questo punto di vista rialzato della telecamera può dare un’idea dell’aspetto del gioco come fosse un titolo isometrico, ma nulla più.

Attenzione, però: quello che avete appena visto poco sopra è solo ed esclusivamente un video concettuale e non una mod in grado di trasformare il gioco in un titolo isometrico, spiacenti.

La speranza è che prima o poi qualcuno decida di realizzare davvero una versione giocabile isometrica di questi capolavori storici, quindi mai dire mai.

Restando in tema, sempre Flurdeh ha deciso di trasformare un soulslike targato FromSoftware, ossia Dark Souls 3, in un vero e proprio titolo isometrico.

Ma non solo: anche un altro big come Red Dead Redemption 2 aveva ricevuto lo stesso trattamento, per un risultato davvero niente male.

Per concludere, poteva mancare anche un capitolo della saga di Assassin’s Creed inquadrato con una visuale dall’alto? Niente affatto: ecco quindi come apparirebbe il gioco nella sua versione finale.