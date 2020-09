Mario Kart Live Home Circuit: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Nintendo, in occasione del suo Direct a sorpresa dedicato al 35° anniversario di Super Mario Bros, ha annunciato diversi prodotti piuttosto interessanti. Oltre all’imperdibile raccolta Super Mario 3D All Stars, che racchiude le versioni ottimizzate per Nintendo Switch di tre titoli di Mario in 3D – Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy – che vi consigliamo assolutamente di acquistare, la compagnia nipponica ha presentato anche Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, il Game & Watch: Super Mario Bros ed un particolare set che porta le frenetiche corse di Mario Kart nel mondo reale: Mario Kart Live: Home Circuit.

Con Mario Kart Live: Home Circuit, frutto di una cooperazione tra Nintendo e Velan Studios, i giocatori possono usare una console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite per gareggiare usando un kart telecomandato. Il kart accelera nel mondo reale quando i giocatori ottengono un turbo nel gioco, si ferma quando viene colpito da uno strumento e reagisce in tanti altri modi diversi a seconda della gara. I giocatori hanno a disposizione delle porte per tracciare i circuiti nella loro casa e l’unico limite è la loro immaginazione.

Oltre a gareggiare contro i Bowserotti nei Gran Premi per sbloccare skin per i circuiti e costumi per Mario e Luigi, gli utenti possono giocare insieme a un massimo di altre tre persone nella modalità multiplayer in locale.

Mario Kart Live: Home Circuit, disponibile in una versione di Mario e una di Luigi, arriva il 16 ottobre. Ogni set include: 1 Kart, 4 porte, 2 segnali di curva, cavo di ricarica USB.

