Lutto per Sony Santa Monica: scomparso uno sviluppatore di God of War

Purtroppo, Sony Santa Monica ha annunciato in queste ore la scomparsa di un ex membro del suo team di sviluppo, che aveva reso possibili molte caratteristiche di gameplay che tutti noi abbiamo potuto vedere e apprezzare in God of War, uscito nel 2018.

Stiamo parlando di George Mawle, veterano dell’industria che si è distinto soprattutto per aver realizzato l’Ascia del Leviatano e le Lame del Caos, che apprendiamo essere scomparso lo scorso 2 settembre.

Originario del Regno Unito, Mawle aveva lavorato fin dal 2013 presso Sony Santa Monica. Aveva deciso di lasciare il team lo scorso mese di febbraio per dedicarsi a un progetto non ancora annunciato.

Immediate le reazioni dei membri del team di sviluppo, come il combat design lead di God of War, Mihir Sheth:

Al di là del suo ruolo lavorativo, arriva soprattutto il saluto per la persona che Mawle è stato e per il ricordo lasciato nel cuore di Sheth:

If you've ever enjoyed throwing & recalling the Leviathan Axe, or twirling the chains of the Blades of Chaos in GOW'18, please take a moment to recognize that it was possible in large part to the engineering and energy of George Mawle, who sadly passed away on September 2nd, 2021 https://t.co/JfoVkVJKH7

Immediato anche il saluto di Cory Barlog, celebre director di God of War, che ha a sua volta ricordato Mawle con un messaggio di cordoglio:

George was such an amazingly funny, smart and warm human being. He was one of the fathers of the Leviathan feel. Without his curiosity and intellect those moments of pure joy recalling the axe would never have existed.

Absolutely breaks my heart that he is gone.

RIP brother💔 https://t.co/ILpeSQUsk0

— cory barlog 🖖 (@corybarlog) September 6, 2021