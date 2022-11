Logitech G502 HERO, il mouse gaming più venduto, a meno di 40 euro su Amazon!

Il Black Friday 2022 è finalmente tra noi, dandovi la possibilità di acquistare tantissimi articoli a prezzi ultra vantaggiosi. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui mouse gaming e, in particolare, vi segnaliamo il prezzo clamoroso a cui sta venendo proposto il Logitech G502 Hero su Amazon.

Prima di addentrarci nell’offerta sulle cuffie gaming, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Logitech G502 HERO è un mouse molto popolare ed apprezzato, equipaggiato con un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione.

Il mouse gaming Logitech G502 HERO si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici pulsanti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità.

Infine, il tensionamento meccanico dei pulsanti garantisce un clic preciso ed un comando rapido, mentre il software proprietario Logitech G Hub si occuperà della gestione del mouse, permettendo di programmare i pulsanti con i comandi e le macro che preferite. Il mouse gaming Logitech G502 HERO supporta anche la tecnologia Lightsync, così di fornirvi la possibilità di personalizzare completamente l’illuminazione RGB.

Grazie alle offerte del Black Friday, potete portarvi a casa il mouse gaming Logitech G502 Hero a soli 39,99€, rispetto ai consueti 44,99€ di listino, con uno sconto dell’11%. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un ottimo mouse gaming a un prezzo eccellente!

Vi ricordiamo che il nostro team specializzato segue da vicino tutte le offerte del Black Friday e vi segnala le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.