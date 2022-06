LEGO Week Zavvi: tantissimi set a prezzo scontato!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante che consente di acquistare tantissimi set LEGO a prezzi davvero imperdibili! Questa iniziativa sarà attiva per un periodo di tempo limitato; quindi, vi consigliamo di non perdere altri preziosi minuti e dare subito un’occhiata alla vasta gamma di prodotti disponibili!

Tra i tanti articoli proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare il set LEGO Super Mario: Avventure con Luigi – Starter Pack, che attualmente potete portarvi a casa a soli 42,99€ rispetto ai 66,49€ usuali di listino, per un risparmio reale di 23,50€.

Il set LEGO Super Mario: Avventure di Luigi – Starter Pack comprende un sensore di colore, uno schermo LCD per visualizzare varie reazioni istantanee al movimento e uno speaker che riproduce alcuni suoni classici della serie. Il set è composto da 280 pezzi ed è adatto a grandi e piccini, visto che l’età minima consigliata è di soli sei anni. Il set LEGO Super Mario: Avventure di Luigi – Starter Pack offre ai fan modi illimitati per espandere, ricostruire, personalizzare e creare i propri livelli unici.

Per gli amanti di Guerre Stellari, abbiamo invece il set LEGO Star Wars: Millennium Falcon, proposto a soli 689,99€, rispetto agli usuali 844,99€ di listino. Composto da ben 7.541 pezzi, questo set è una perfetta replica della storia astronave. L’oggetto è davvero ricco di dettagli, tra cui gli intricati particolari esterni, parabole sensore intercambiabili, cannoni a quattro laser superiori e inferiori, gambe di atterraggio, rampa di imbarco abbassabile e una cabina di pilotaggio per 4 minifigure con tettuccio rimovibile.

Insomma, si tratta di un’occasione che ogni fan dei popolari mattoncini LEGO non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.