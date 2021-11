LEGO Titanic è il set di mattoncini più grande di sempre (ed è bellissimo)!

I set LEGO sono sempre affascinanti, e col tempo l’aziende danese ha creato dei prodotti incredibili ispirati alle cose più disparate. Dagli oggetti della nostra cultura pop, passando per gli omaggi videoludici ed i grandi classici. Tra questi c’è l’ultimo set annunciato, ovvero LEGO Titanic che, oltre a riprodurre la storica nave, è anche il set LEGO più grande di sempre.

Più di cento anni fa, è iniziata la storia della costruzione navale. Dopo tre anni di duro lavoro di 15.000 persone, il Titanic lasciò il fiume Lagan a Belfast per iniziare il suo viaggio a Southampton. E LEGO Titanic racconterà questa stessa storia una volta esposto a casa vostra.

LEGO Titanic si divide in tre sezioni per rivelare gli straordinari interni. Potete ammirare la grande scalinata, il locale caldaia, la sala fumatori e altro ancora. Le parti da costruire sono il ponte della nave, il ponte promenade e la piscina. Girando le eliche i i motori a pistoni girano all’interno, e sollevando l’ancora e si regolerà la linea di tensione tra gli alberi.

Quando dicevamo che LEGO Titanic è il più grande di sempre non scherzavamo, perché lungo 135cm e riproduce la leggendaria nave in scala 1:200 con oltre 9000 pezzi. Il tutto impreziosito da una targhetta per un’esposizione, che rende il set un pezzo unico da collezionare.

