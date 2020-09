Lego Store: disponibili i calendari dell’avvento Star Wars e Harry Potter per il Natale 2020!

Con il termine delle vacanze estive si inizia già a pensare alla stagione natalizia, che quest’anno si prospetta davvero molto interessante. Se siete appassionati di LEGO, o volete fare un simpatico regalo a qualcuno, oggi vi proponiamo due prodotti che sicuramente cattureranno il vostro interesse. Infatti, su Lego Store trovate già i calendari dell’avvento di LEGO Harry Potter, LEGO Star Wars e LEGO City che regaleranno gioia e tanto divertimento sia a grandi che piccini.

Nel calendario dell’avvento di LEGO Harry Potter dietro a ognuna delle 24 porticine si nasconderà un giocattolo o un personaggio LEGO Harry Potter sempre diverso. Il set consentirà di combinare i 24 regali per ricreare le scene dei film di Harry Potter preferite oppure inventare infiniti giochi di ruolo ed avventure. Il calendario contiene sia mini figure, tra cui Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Padma Patil, Parvati Patil e Cho Chang, che modelli costruibili, ad esempio una miniatura della carrozza di Beauxbaton e un tavolo da pranzo con un castello di ghiaccio al centro.

Nel calendario dell’avvento di LEGO Star Wars, dietro ognuna delle 24 porticine troverete una mini figure LEGO Star Wars, un personaggio LEGO, un’astronave, un veicolo o un’ambientazione da costruire. Il set include 6 mini figure LEGO e 6 personaggi LEGO, tra cui Darth Vader con un maglione natalizio e D-O con un cappellino da festa, oltre a un tabellone pieghevole decorato da un’immagine del Millennium Falcon con le luci di Natale. Le 12 mini creazioni di questo calendario dell’avvento includono lo Sguscio di Anakin, un Cruiser della Repubblica e il castello di Darth Vader. Il prodotto è adatto anche ai più piccoli, dato che il disegno fornito indica ai bambini i mattoncini da utilizzare per ogni mini creazione del Calendario dell’Avvento LEGO Star Wars, per guidarli e consentire loro di costruire con la stessa sicurezza di un maestro Jedi.

Calendari dell’avvento LEGO