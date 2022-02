LEGO adidas Original Superstar al prezzo più basso di sempre su Amazon! Imperdibile!

Vi piacciono le scarpe sportive Adidas e i mattoncini LEGO? Perché non combinare queste due passioni con il set LEGO Adidas Originals Superstar, che attualmente potete acquistare al prezzo più basso di sempre su Amazon?

Il set LEGO adidas Originals Superstar, costituito da 731 pezzi, riproduce alla perfezione l’aspetto delle note sneaker Adidas Original Superstar, incluso il logo a forma di trifoglio, la punta a conchiglia e le tre strisce.

Il set LEGO adidas Originals Superstar permette di realizzare indistintamente la scarpa sinistra o destra grazie a 17 elementi LEGO aggiuntivi, mentre le stringhe e la scatola di scarpe originale donano al tutto un maggiore realismo.

Il set LEGO adidas Originals Superstar è pensato per adulti e il modello finale, che può essere esposto sia in casa che in ufficio con tanto di piedistallo e targhetta, misura 12 cm in altezza, 27 cm in lunghezza e 9 cm in larghezza.

Solitamente il set LEGO adidas Originals Superstar viene proposto a 89,99€, ma oggi potete averlo a soli 59,90€, con un risparmio reale di oltre 30€. Si tratta di un’occasione imperdibile per recuperare questo ottimo set risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

