League of Legends è del tutto in balia degli hacker che chiedono il riscatto

League of Legends è stato vittima di un attacco hacker devastante, dal quale ne é emerso il codice sorgente che Riot Games sta cercando di riprendere.

La piattaforma originale di Riot Games che ha catalizzato l'attenzione dei giocatori ora è in serio pericolo così come lo sono i suoi utenti.

Un comportamento, quello degli attacchi hacker, che sembra una costante per i videogiochi più celebri, come è successo per Overwatch 2.

E mentre c’è chi riesce anche ad attirare qualcosa di buono da questi attacchi, Riot Games ora non se la sta vedendo per niente bene.

Un hacker sta cercando di incassare un riscatto dopo aver acquisito il codice sorgente per League of Legends, Teamfight Tactics e la piattaforma anticheat (ad aggiungere del surreale) dell’azienda.

La comunicazione è arrivata direttamente da Riot Games su Twitter, che ha raccontato tutti i retroscena della storia.

As promised, we wanted to update you on the status of last week’s cyber attack. Over the weekend, our analysis confirmed source code for League, TFT, and a legacy anticheat platform were exfiltrated by the attackers.

— Riot Games (@riotgames) January 24, 2023