Le offerte del fine settimana di Amazon: sconti su portatili Acer e smartphone Xiaomi

Anche nel weekend non mancano le offerte giornaliere del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti. In questo caso, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati degli sconti sui portatili firmati Acer, che vi consentono di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

In evidenza è lo sconto su Acer Nitro 5, portatile da gaming della celebre casa produttrice, in questo caso fornito con sistema operativo Linux (ma potete installare liberamente Windows acquistandone una licenza, per assecondare le vostre necessità di gioco). Il portatile vi consente di affacciarvi nel mondo dei videogiochi su PC senza spendere una cifra esorbitante e propone una dotazione hardware onesta per chi vuole iniziare a orientarsi: parliamo di un processore Intel i5 9300H, di 8 GB di memoria RAM e di una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4 GB di memoria video dedicata. Il prezzo, grazie alla promozione, è di 799€ anziché 899€.

Se quello che volete cambiare non è il computer portatile ma lo smartphone, fari puntati sugli sconti proposti per Xiaomi Redmi Note 8 Pro, uno dei più apprezzati telefoni del noto produttore cinese – famoso per il rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile. Lo smartphone è dotato di un display generoso da ben 6,53″, a cui affianca una quadrupla fotocamera per immortalare tutti i momenti più belli delle vostre giornate. Inoltre, ha una memoria interna di 64 GB, addirittura 6 GB di RAM ed è animato dal processore MTK Helo G90T a otto core. Il tutto, è completo da una batteria da 4500 mAh, che garantisce una lunga durata nell’arco della giornata.

