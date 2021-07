Le offerte Amazon per goderti al meglio le tue vacanze con giochi e sport

Oltre ad avervi proposto le consuete offerte del giorno, oggi torniamo a parlarvi del gigante dell’e-commerce Amazon, il quale ha lanciato un’interessante iniziativa inerente a giochi e articoli sportivi per trascorrere al meglio la vostra estate! Le offerte saranno valide sino al 18 luglio, quindi vi consigliamo di sbrigarvi!

Gli articoli proposti a prezzo scontato sono davvero tantissimi. Partiamo ad esempio dal fucile blaster motorizzato Nerf, proposto al prezzo di soli 50,39€, rispetto ai 60,91€ usuali di listino, con uno sconto del 17%. Il blaster motorizzato Nerf Ultra One include un tamburo a elevata capacità che contiene fino a 25 dardi Nerf Ultra, i quali sono in grado di essere lanciati sino a 36 metri per un’esperienza di gioco superiore.

Molto divertente anche Uno Remix, diventato un cult a livello mondiale per la concentrazione di divertimento contenuta in un solo mazzo di carte. Le regole sono molto semplici e propone un’azione che vi porterà a voler fare una partita dopo l’altra. Potete acquistare Uno Remix a soli 15,oo€, rispetto ai 19,90€ del prezzo iniziale. Passando ad un altro classico del genere non possiamo di certo dimenticare Monopoly Super Electronic Banking, dove lo scopo del gioco è diventare monopolista, ossia restare l’ultimo “finanziere” in partita dopo che tutti gli altri hanno fatto bancarotta.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su giochi e articolo sportivi estivi tra gli sconti di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte estive di Amazon su giochi e sport

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon