Le migliori offerte sui monitor gaming per il Prime Day di Ottobre su Amazon!

Continuano le offerte dell’Amazon Prime Day, che propongono sconti su una moltitudine di prodotti di diverse tipologie, consentendovi non solo di divertirvi o di rinnovare la vostra casa (o il vostro guardaroba). In questo articolo vi parliamo delle incredibili offerte inerenti ai monitor gaming, di cui potete approfittare a patto di essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Come detto poc’anzi, l’accesso a queste offerte è esclusivamente riservato ai clienti Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

In particolare, tra i vari modelli in sconto vi consigliamo il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3210R, che potete avere a soli 379€, con un imbattibile sconto del 46%. Pertanto, vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo!

Il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3210R è equipaggiato con un pannello curvo VA da 32″ a risoluzione QHD (2.560×1.440 pixel) con tempo di risposta di 1 ms e una frequenza di aggiornamento di ben 165 Hz che lo rende l’ideale per gli appassionati di videogiochi su PC e in particolare di titoli competitivi. I giochi sono così più fluidi, gli oggetti più nitidi e i dettagli più puliti grazie a oltre il doppio del refresh rate dei display standard.

La velocità di risposta dei pixel rispetto al frame rate è fondamentale per il gaming e un tempo di risposta bassissimo garantisce un gioco fluido, nitido e privo di sfocature anche nelle azioni più concitate. Per questo il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3210R supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, cosicché tutti i contenti multimediali, fino all’esperienza di gioco, saranno fluidi, senza ritardi, scatti e lag di visualizzazione.

Il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3210R è dotato in ingressi HDMI e Display Port, così da connettere più dispositivi contemporaneamente, e integra un sottosistema audio 2.1 composto da due altoparlanti da 2W e un subwoofer da 5W, accompagnato da un chip DLP, una calibrazione acustica di treVolo e cinque modalità audio personalizzate. Per quanto riguarda la compatibilità con le console, il monitor gaming BenQ MOBIUZ EX3210R supporta la modalità a 120Hz con Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series X|S.

Prima di lasciarvi a quelle che sono le migliori offerte relative ai monitor gaming di questo Prime Day 2022, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito. Buon Prime Day a tutti!

Prime Day ottobre 2022: Le migliori offerte sui monitor gaming