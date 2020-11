Le migliori offerte della Black Week di eBay

È partita la Black Week su eBay! La promozione, lanciata in attesa del Black Friday vero e proprio vi consentirà di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone, videogiochi, desktop e notebook gaming ed altro ancora.

Partiamo con lo Huawei P40 Lite che, dalla sua offre quattro fotocamere posteriori per adattarsi a qualsiasi tipologia di foto, da quelle macro a soggetti posti poca distanza ad ampie vedute complessive grazie all’obiettivo grandangolare. La memoria interna è di 128GB, espandibile con microSD a 256MB, mentre la dotazione di RAM è pari a 6GB. Ricordiamo che la serie Huawei P40 Lite utilizza l’interfaccia EMUI ed i Huawei Mobile Services (HMS). Le Google Apps ed i Google Mobile Services non sono disponibili per la serie P40, pertanto alcune app di terze parti potrebbero non essere disponibili.

Solitamente il Huawei P40 Lite viene proposto a 324,98€, ma oggi potete comprarlo a soli 174,99€.

Continuiamo con il Samsung Galaxy A51, smartphone dal design pulito e rinnovato, con bordi arrotondati ed uno spessore di 7,9mm che gli conferisce una presa comodo ed ergonomica. Il dispositivo è dotato di un display Super AMOLED da 6,5” Infinity-O che offre un’esperienza visiva coinvolgente e senza interruzioni. Grazie al processore Octa Core e 4GB di RAM, lo smartphone è veloce e scattante in qualsiasi applicazione, mentre la memoria interna da 128GB può essere espansa sino a 512GB con una microSD, dandovi modo di scattare foto e registrare video in quantità davvero industriale.

Grazie alla presenza di ben quattro fotocamere posteriori, Samsung Galaxy A51 è in grado di scattare foto nitide e luminose in qualsiasi circostanza.

Solitamente Samsung Galaxy A51 viene venduto a 269€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 219,99€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

