Lavazza A Modo Mio e Alexa si incontrano con una nuova skill per i videogiocatori

Il mondo dei videogiochi è diventato così capillare e trasversale che ora è parte anche della vostra nuova macchina per il caffè. Può sembrare uno scenario immaginario quasi utopico, ma è già realtà: Lavazza A Modo Mio Voicy ha infatti arricchito ulteriormente la sua espresso experience grazie ad Alexa, per cui con la collaborazione di Fnatic è stata sviluppata una speciale skill pensata per i videogiocatori.

Come ci spiega il comunicato ufficiale, Lavazza A Modo Mio Voicy vuole accompagnare la routine quotidiana dei videogiocatori supportandoli nella preparazione, nell’allenamento, nei momenti di streaming e in quelli post-competizione, con ovviamente un occhio di riguardo per i professionisti (o gli aspiranti tali) degli eSport.

«Oltre a chiedere all’assistente vocale di Amazon di preparare il proprio espresso preferito, a casa come al bar, gli utenti potranno creare il proprio set up favorito avviando da remoto la sessione di gioco, e scegliendo dettagli quali luci e playlist» ci anticipa Lavazza nella nota ufficiale con cui ci ha raggiunto.

Voicy include ora anche un skill di Alexa pensata per i videogiocatori

«Come un vero preparatore atletico Lavazza A Modo Mio Voicy è al fianco dei videogiocatori, pronta per sfidarli e spronarli a migliorare le proprie performance. Tecnica, concentrazione, abilità: la skill “Lavazza gaming partner” suggerisce allenamenti fisici e mentali creati ad hoc da Jens Hofer, Performance Coach di Fnatic, per testare le capacità dei gamer e aiutarli a superare i propri limiti. Nella fase post gioco, Lavazza A Modo Mio Voicy aiuta invece i gamer a decomprimere e scaricare l’adrenalina, con esercizi non solo per il corpo, ma anche per la mente, soggetta a continue sollecitazioni durante la prestazione».

Non è tutto, perché potrete anche collegare il vostro account Streamlabs a quello della vostra Voicy: seguendo le istruzioni sull’app Alexa potrete gestire con i comandi vocali le vostre dirette streaming, cambiare scena e utilizzare le funzionalità della vostra diretta semplicemente attraverso la vostra voce.

Presentata in collaborazione con Pow3r, la nuova skill di A Modo Mio Voicy vuole avvicinare Lavazza al mondo dei giovani e dei videogiocatori, offrendo una coffe experience che sia vicina ai linguaggi contemporanei e alla grande passione per il gaming. Una tazzina alla volta!