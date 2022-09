La nuova esclusiva PS5 è un open world ambientato in Giappone all’inizio di una nuova era

In occasione dello State of Play di queste ore, Sony e Team Ninja hanno alzato il sipario anche su un nuovo RPG d’azione ambientato nel Giappone antico: Rise of the Ronin.

Il gioco sarà un’esclusiva per console PlayStation 5 ed è previsto genericamente nel corso del 2024, visto che al momento manca una data di uscita più precisa.

«Per noi di Team Ninja è un piacere presentare il nostro ultimo GDR d’azione dove, nei panni di un ronin, vi imbarcherete in un epico viaggio senza limiti attraverso un Giappone all’alba di una nuova era», ha spiegato Fumihiko Yasuda via PS Blog.

«Abbiamo iniziato questo progetto sette anni fa. Da allora, lo sviluppo è avanzato in modo calmo e libero, proprio come lo spirito di un ronin. È con grande piacere che finalmente riveliamo questo titolo ed è un onore poterlo annunciare con PlayStation, che ha supportato noi e questo progetto per tutti questi anni.» Poco sotto, il trailer.

Rise of the Ronin è un RPG d’azione open world incentrato sul combattimento, ambientato in un’epoca di grandi cambiamenti per il Giappone.

Il gioco prende il via alla fine dei 300 anni del periodo Edo, un momento noto come “Bakumatsu”. È la fine del XIX secolo, tempi bui per il Giappone che si ritrova a combattere contro governatori dispotici e malattie letali, mentre l’influenza dell’Occidente cresce sempre di più e imperversa la guerra civile tra lo shogunato Tokugawa e le fazioni contrarie.

Tra questi disordini, vestirete i panni di un ronin, un guerriero senza padroni libero di poter fare le proprie scelte, in un periodo storico in cui non solo si combatte con katana e simili, ma anche con le moderne armi da fuoco.

