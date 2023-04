La MicroSD ufficiale per Nintendo Switch ora scontatissima: -65%!

Se stavate aspettando una buona occasione per acquistare una scheda Micro SD per la vostra Nintendo Switch, l’aveva appena trovata: in questo momento, infatti, il noto rivenditore online Amazon sta proponendo un corposo sconto sulla Micro SD ufficiale per la console ibrida di casa Nintendo, permettendovi di risparmiare addirittura il 65% sul costo di listino abituale della scheda di memoria.

La MicroSD di SanDisk, realizzata con licenza ufficiale della casa di Kyoto, è in taglio da 256 GB e ha ottime specifiche, pensate proprio per la miglior compatibilità possibile con Nintendo Switch: parliamo infatti di una scheda di classe 10 U3, con una velocità di trasferimento fino a 100 MB/s.

Studiata per permettervi di installare ed eseguire direttamente dalla scheda di memoria i vostri videogiochi preferiti, senza il bisogno di trasferirli nell’archiviazione interna della console, questa scheda MicroSD ha una particolare livrea gialla che richiama le amate stelle della saga Mario, risultando così non solo efficace ma anche bellissima da vedere per tutti gli amanti dei mondi di casa Nintendo.

La MicroSD funziona indifferentemente su qualsiasi modello di Nintendo Switch, sia che abbiate la standard, la Lite o la più recente OLED. Inoltre, potete anche utilizzarla senza problemi su altri dispositivi da gioco, come ad esempio Steam Deck, vista la sua alta velocità di trasferimento dei dati.

Grazie allo sconto del 65% sul costo di listino potete ore acquistarla spendendo solo 35,42 euro per 256 GB, mentre l’abituale costo di listino sarebbe di 99,99 euro. Il taglio di prezzo è insomma molto molto corposo e se siete in cerca di una MicroSD per la vostra Switch vi raccomandiamo di approfittare di questa occasione.

Vi ricordiamo che su SpazioGames.it potete anche trovare le nostre guide dedicate alle migliori MicroSD per giocare, con una selezione sia per quelle destinate a Nintendo Switch, sia per quelle da utilizzare invece con Steam Deck.

