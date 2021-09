Kindle Paperwhite ora al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Vi piace leggere e volete avere a disposizione sempre la vostra libreria in qualsiasi momento o posto? Oggi abbiamo l’offerta che fa proprio al caso vostro, dato che Kindle Paperwhite è attualmente in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Kindle Paperwhite è un ebook reader dotato di uno schermo da 6″ da 300 ppi per leggere comodamente senza riflessi e con una nitidezza pari alla carta stampata, anche alla luce diretta del sole. È disponibile in due tagli, con 8 o 32 GB di memoria interna, sufficienti per memorizzare centinaia di libri, oltre alla possibilità di scegliere varianti con o senza pubblicità o con connettività cellulare gratuita.

Kindle Paperwhite è inoltre equipaggiato con una luce regolabile integrata, utile per leggere anche in condizioni di scarsa luminosità. Con una sola ricarica, la batteria dura fino a sei settimane, prendendo in considerazione un uso di mezz’ora al giorno con wireless disattivato e luminosità impostata sul livello 13.

Grazie alla certificazione IPX8, Kindle Paperwhite è resistente all’acqua, permettendovi di leggere in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Il prodotto è stato testato per resistere anche a immersioni accidentali in acqua, regalandovi la sicurezza di non rovinarlo accidentalmente.

Solitamente il modello base di Kindle Paperwhite viene venduto a 129,99€, ma oggi potete averlo a soli 94,99€, con uno sconto del 27% sull’usuale prezzo di listino. Se volete un ebook reader resistente all’acqua e dall’assoluta affidabilità, non perdete altro tempo e cliccate sul link sottostante per farlo arrivare a casa vostra in un solo giorno!

Inoltre, acquistando Kindle Paperwhite, potete ottenere tre mesi di abbonamento gratuiti a Kindle Unlimited, il servizio che vi fornisce un accesso illimitato a un milione di eBook da leggere dove e quando volete anche con l’applicazione Kindle. Per ulteriori dettagli inerenti a questa promozione, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

