Just Dance 2023 già in sconto! -34%

State cercando un ottimo tritolo musicale da giocare sia da soli che, preferibilmente, con i vostri amici e/o parenti? Oggi vi segnaliamo un’offerta che sicuramente stuccherà la vostra attenzione! Infatti, il recente Just Dance 2023 è attualmente acquistabile a un prezzo imperdibile su Amazon per tutte le console!

Just Dance 2023 presenta un’interfaccia utente rinnovata, così da passare più tempo a ballare e meno tempo a cercare i brani: ogni playlist, modalità o brano è accessibile in pochi secondi!

Just Dance 2023 offre un’esperienza personalizzata, in quanto potrete sbloccare sessioni create su misura per voi e brani legati alle vostre preferenze e abitudini di gioco. Inoltre, Just Dance 2023 terrà traccia dei vostri progressi e dei vostri punteggi.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un 6,9, abbiamo affermato che «Just Dance 2023 appare come una produzione dai due volti: da un lato non possiamo non apprezzare il coraggio di Ubisoft nel voler proporre quello che non ha mai nascosto essere un nuovo inizio per una saga ormai rimasta da troppo tempo statica e senza nuove idee. Dall’altro, la volontà di lavare con un colpo di spugna molti degli aspetti presenti nei precedenti capitoli — comprendendo un nuovo servizio in abbonamento — farà certamente storcere il naso ai fan storici della serie, che potrebbero voler aspettare futuri aggiornamenti prima di buttarsi su questo nuovo capitolo».

Just Dance 2023 è ora disponibile a soli 39,99€, contro ai 60,99€ richiesti regolarmente per l’acquisto, con uno sconto del 34%, pari ad un risparmio reale di 21€. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarvi a casa un ottimo e divertente rhythm game a prezzo ridotto!

