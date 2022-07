Iscriviti ora ad Amazon Prime e risparmia sull’abbonamento!

Purtroppo, l’aumento dell’inflazione e dei costi che le aziende (e le famiglie) devono sostenere sono incrementati notevolmente nel corso degli ultimi mesi. Ovviamente, anche veri e propri colossi come Amazon devono correre ai ripari e, nella giornata di oggi, tramite un e-mail inviata ai suoi clienti, ha comunicato che, a partire dal prossimo 15 settembre, il prezzo dell’abbonamento Prime mensile aumenterà da 3,99€ a 4,99€, mentre quello annuale passerà da 36€ a 49,90€, praticamente il 38% in più.

Se avete intenzione di usufruire di tutti i vantaggi di Prime, vi consigliamo caldamente, se non l’avete già fatto, di abbonarvi il prima possibile, così da usufruire delle precedenti tariffe, prima che quelle nuove entrino in vigore.

Ricordiamo che i clienti Prime possono vantare spedizioni gratuite sui prodotti spediti da Amazon, l’accesso all’immenso catalogo di film, serie TV e documentari su Prime Video, ascoltare oltre due milioni di brani in streaming senza pubblicità grazie a Prime Music, ottenere videogiochi e bonus in-game gratuitamente su Prime Gaming, archiviare sul cloud illimitatamente le vostre foto su Amazon Photos e molto altro ancora.

Ad essi, si è aggiunto recentemente l’abbonamento annuale a Deliveroo Plus Silver, che include consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini di almeno 25 euro. La consegna gratuita sarà disponibile per tutte le decine di migliaia di ristoranti attivi su Deliveroo, dalle catene più conosciute e amate dalle famiglie, come McDonalds, Burger King, Old Wild West e La Piadineria, ai piccoli locali indipendenti, negozi di alimentari e supermercati.

Riassumendo, i vantaggi di Amazon Prime comprendono:

Consegne veloci illimitate – Consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni

Prime Video – Guarda film e serie TV in streaming, comprese le serie Amazon Originals come The Boys, Good Omen e Jack Ryan su PrimeVideo.com



Prime Music – Ascolta oltre 2 milioni di brani in streaming senza pubblicità, e li puoi anche scaricare per continuare ad ascoltarli anche senza connessione



Prime Gaming – Ogni mese nuovi contenuti addizionali per i giochi più famosi di Twitch: personaggi, skin, veicoli e molto altro.



Amazon Photos – Spazio di archiviazione per le foto illimitato

Deliveroo Plus Silver – Consegne gratuite e illimitate su tutti gli ordini di almeno 25 euro

In definitiva, Amazon Prime è davvero un’ottima occasione di sottoscrivere un servizio grandioso e conveniente, ricco di vantaggi e ad un prezzo davvero molto contenuto, pari a soli 36 euro all’anno (almeno sino al 15 settembre), motivo per cui vi suggeriamo di provvedere subito ad effettuare la vostra iscrizione. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.