Instant Gaming: tantissimi giochi a meno di 5€!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi inferiori a 5€! Ad esempio, oggi potete portarvi a casa Doom, reboot del 2016 dello storico sparatutto in prima persona di id Software, ad appena 4,98€, rispetto ai 20€ usuali di listino. Come testimoniato dalla nostra recensione, dove il titolo si era aggiudicato un ottimo 8,5, «DOOM è uno sparatutto incredibilmente violento, cruento, a tratti spietato, tanto per i vostri avversari che per il vostro stesso alter ego, ma tutti questi aggettivi vedono il proprio compimento in quella che è l’accezione positiva di ogni termine.»

Se, invece, preferite i racing game, vi segnaliamo un’offerta imperdibile inerente Assetto Corsa, che trovate sempre a soli 4,89€ invece dei 20€ usuali di listino. Eccellente gioco di corse sviluppato dai nostrani Kunos Simulazioni, il titolo offre un motore fisico particolarmente realistico, in grado di restituire un feeling autentico durante le gare. I più esperti avranno di che gioire mettendo mano alle tantissime opzioni che permetteranno di personalizzare le caratteristiche della propria vettura in ogni dettaglio.

Infine, se ancora non l’avete giocato, vi consigliamo senza indugio di recuperare The Elder Scrolls V: Skyrim, ultimo capitolo della celeberrima serie Bethesda, che potete acquistare per soli 4,49€. In Skyrim vi ritroverete a vagabondare per un immenso open world ad ambientazione fantasy, nel quale potrete vivere la vostra vita ed affrontare l’avventura con una libertà assoluta.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative ai videogiochi per PC a meno di 5 euro tra gli sconti del portale Instant Gaming.

