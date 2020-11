Instant Gaming: Partono le offerte Black Friday to Cyber Monday!

Il Black Friday è finalmente tra noi e Instant Gaming ha ben pensato di lanciare un’intensa tornata di offerte che, fino al 30 novembre, vi daranno la possibilità di acquistare un gran numero di articoli a prezzi davvero folli! In particolare, da oggi e sino a lunedì, saranno proposto nuovi giochi ogni giorno!

Tornando alle offerte, tra i vari videogiochi proposti a prezzo scontato nella giornata di oggi troviamo Watch Dogs Legion a soli 42,89€, rispetto ai 60€ solitamente richiesti di listino. Il titolo ci catapulta in un futuro prossimo nel quale Londra è sull’orlo della rovina: gli abitanti sono oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili.

Il nostro compito sarà quello di creare una resistenza per impedire la nascita di un regime autoritario. A differenza dei precedenti capitoli della serie, i giocatori avranno l’opportunità di “impersonare chiunque”.

Continuiamo con Horizon Zero Dawn: Complete Edition, versione PC del pluripremiato gioco di ruolo d’azione uscito in precedenza su PS4 che include l’enorme espansione The Frozen Wilds, con nuove terre, abilità, armi e macchine.

Piuttosto interessante anche Doom Eternal, seguito del reboot della serie del 2016, che ci mette ancora una volta nei panni del Doom Slayer contro orde demoni che ora hanno infestato la Terra. Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, il titolo è uno sparatutto di pregevole fattura che mette a disposizione del giocatore chicche come un lanciafiamme da spalla e la lama Doom retrattile da polso.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione per vedere l’elenco completo delle offerte in corso.

Instant Gaming – Offerte Black Friday