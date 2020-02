Indivisible, la versione Switch non è poi così lontana

Indivisible, platform action-RPG di 505 Games e Lab Zero Games, è disponibile dallo scorso ottobre 2019 in formato digitale e fisico per PC (Steam, GOG, Mac, Linux), PS4 e Xbox One.

Del gioco è anche attesa una versione Nintendo Switch, sparita dai radar da diverso tempo. Ora, l’editore giapponese Spike Chunsoft ha confermato che Indivisible uscirà in Giappone nell’estate 2020.

A quanto pare lo sviluppo del gioco è completo al 70%, cosa questa che lascia ben sperare circa la fine dei lavori non troppo lontana.

Il titolo, sviluppato dai creatori di Skullgirls, è ambientato in un vasto mondo fantasy che trae ispirazione da varie culture e mitologie. Proponendosi un ibrido JRPG e platform, con decine di personaggi giocabili e meccaniche di combattimento, narra la storia di Ajna, una ragazza con un grande cuore ma con un carattere forte e dall’indole ribelle.

Fonte: JN