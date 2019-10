Indivisible, il team ammette di essersi ispirato a Guilty Gear

Lo scorso 8 ottobre Indivisible, platform action-RPG di 505 Games e Lab Zero Games, è stato reso disponibile in formato digitale per PC (Steam, GOG, Mac, Linux), PS4 e Xbox One.

Le versioni fisiche del gioco sono invece disponibili da venerdì 11 ottobre, per PS4 e Xbox One. A fine anno è atteso anche su Nintendo Switch.

Il titolo, sviluppato dai creatori del picchiaduro Skullgirls, è ambientato in un vasto mondo fantasy che trae ispirazione da varie culture e mitologie. Proponendosi un ibrido RPG/platform, con dozzine di personaggi giocabili e meccaniche di combattimento, narra la storia di Ajna, una ragazza con un grande cuore ma con un carattere forte e dall’indole ribelle.

In un’intervista a Gamasutra, il designer Mike Zaimont ha reso noto che il franchise di Guilty Gear ha influenzato il sistema di gestione dei combattimenti di Indivisible.

Maggiore è la difesa, più grande è la barra dedicata, così come anche la questione relativa all’attacco. Una difesa migliore si traduce quindi in attacchi più decisivi. Si tratta della cosa che più adoro di Guilty Gear. C’è una singola risorsa da gestire che si riflette in ogni cosa, quindi ho provato a replicare esattamente la stessa cosa con questo gioco.

