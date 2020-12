In USA meglio PS5 o Xbox Series X? Nessuna delle due

Il mese di novembre è stato quello del lancio delle nuove console, ma – complici anche le scorte davvero limitate sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X|S – nessuna delle due è riuscita davvero ad affermarsi sul mercato statunitense.

Come di consueto, infatti, NPD Group ha rivelato i numeri del mercato statunitense e ha fatto sapere un dato davvero interessante: Nintendo Switch è la console più venduta in USA per il 24esimo mese consecutivo.

Nintendo Switch è la più venduta in USA per il 24esimo mese consecutivo

La piattaforma ibrida di casa Nintendo ha piazzato 1,35 milioni di unità nel mese scorso, forte anche del fatto che fosse disponibile al Black Friday e semplicemente sul mercato per gli acquisti di Natale, al contrario delle altre console appena uscite.

Il dato, comunque, è estremamente importante, come fatto notare da Nick Chavez di Nintendo of America:

Nintendo Switch offre una proposta unica ai consumatori per questa stagione natalizia, con la possibilità di giocare sia sulla TV che fuori casa grazie alla modalità portatile. Continuiamo a vedere una domanda senza precedenti per Switch, e siamo felici che persone di tutte le età e abilità di gioco si godranno Switch questo Natale – e oltre.

La base installata di Nintendo in USA, insomma, si fa sempre più robusta: rimaniamo ora in attesa di scoprire tutte le sue future uscite, con riflettori particolarmente puntati sul misterioso sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e sui sempre attesissimi e fluttuanti Metroid Prime 4 e Bayonetta 3.